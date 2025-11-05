Држављанин БиХ осуђен због инцидента у којем је Аустријанац изгубио живот

05.11.2025
23:01
Судија Регионалног суда у Грацу прогласио је кривим држављанина Босне и Херцеговине због инцидента у бару након којег је 60-годишњи Аустријанац преминуо од задобијених повреда.
Оно што је почело као пријатно вече завршило се трагедијом - Аустријанац је прошлог октобра славио свој јубиларни рођендан у бару, у близини жељезничке станице у Грацу.
Играли су пикадо, договор је био - ко изгуби, плаћа рачун. Међутим, приликом плаћања дошло је до свађе – и до кобног гурања.
Према оптужници, 32-годишњи држављанин БиХ је слављеника објема рукама тако снажно одгурнуо да је овај пао уназад и главом ударио о под.
"Потрчао је ка мом оцу и објема рукама га одгурнуо. Глава је ударила о тло као лубеница", испричао је један од синова пред судом, према писању "Клеине Зеитунга". Он додаје да је његов отац тада задобио теже повреде главе и два мјесеца касније преминуо у болници.
Оптужени је до краја порицао кривицу:
"Уопште није било физичког контакта", рекао је пред судом. Два свједока које је одбрана позвала требало је то да потврде – али њихови искази били су контрадикторни и отворили су нова питања.
"Сваки од данашњих сведока покушао је да помогне оптуженом. Али сваки на другачији, неспретан начин", прокоментарисао је судија према писању дневног листа.
За тужилаштво је случај био јасан: "Негирајућа одбрана оптуженог не поклапа се ни са вјеродостојним исказима синова, па чак ни са такозваним свједоцима одбране", рекла је тужитељка.
Медицинско вјештачење такође је потврдило верзију породице.
На крају, суд је 32-годишњег држављанина БиХ прогласио кривим за наношење тјелесних повреда из нехата, што је резултовало смртним исходом. Изречена му је новчана казна од 3.600 евра, шест мјесеци условне затворске казне, те обавеза да породици исплати 4.300 евра, као и надзор уз обавезно похађање програма против насиља. Пресуда још није правоснажна, преносе Независне.
