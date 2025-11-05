У Ирској заплијењена дрога вриједности више од три милиона евра

Извор:
СРНА
05.11.2025
21:06
Ирска полиција заплијенила је кокаин и канабис у Даблину у вриједности више од три милиона евра, пише "Дејли мејл".
Дрога је пронађена у возилу у кварту Долфинс барн у Даблину, саопштила је полиција.
Полиција је у аутомобилу пронашла 44 килограма кокаина, уличне вриједности око три милиона евра.
Возач, мушкарац стар око 40 година, је ухапшен.
У наставку истраге полиција је у кући у предграђу Далбина пронашла 10 килограма канабиса уличне вриједности око 200.000 евра.
Истрага је у току.
