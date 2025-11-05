Logo

У Ирској заплијењена дрога вриједности више од три милиона евра

05.11.2025

21:06

Дрога кеса запљена
Ирска полиција заплијенила је кокаин и канабис у Даблину у вриједности више од три милиона евра, пише "Дејли мејл".

Дрога је пронађена у возилу у кварту Долфинс барн у Даблину, саопштила је полиција.

Полиција је у аутомобилу пронашла 44 килограма кокаина, уличне вриједности око три милиона евра.

Возач, мушкарац стар око 40 година, је ухапшен.

У наставку истраге полиција је у кући у предграђу Далбина пронашла 10 килограма канабиса уличне вриједности око 200.000 евра.

Истрага је у току.

