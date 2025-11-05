Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом

Извор:
Једна мајка затражила је подршку на Редиту након непријатног искуства током дугог лета из Њујорка у Цирих, када ју је путница из бизнис класе напала зато што је путовала са својом деветомесечном бебом.
Мајка је у објави објаснила да је користила своје поене да себи и беби обезбиједи удобно путовање и мало сна током ноћног лета.
„Недавно сам летјела из Њујорка у Цирих са својом бебом од девет мјесеци. Био је то ноћни лет, па сам одлучила да искористим поене и резервишем лежеће седиште у бизнис класи како бисмо обје могле да одспавамо,“ написала је.
Након укрцавања, све је изгледало мирно, беба је била спокојна и радознало гледала око себе. Али када је друга путница стигла до свог сједишта поред њих, ситуација се брзо промијенила.
„Чула сам је како прилично гласно говори: ‘Је л’ се шалиш?’“ присјетила се мајка.
Првих неколико сати прошло је без проблема, беба је спавала три сата. Међутим, када се пробудила гладна, заплакала је на кратко.
"Пробудила се и огладнила, па је плакала можда два минута, док сам јој правила флашицу,“ објаснила је.
То је, изгледа, било превише за њену комшиницу из бизнис класе.
„Та жена је скочила, показала ми средњи прст и одјурила до стјуардеса,“ написала је мајка.
Према њеним ријечима, путница се жалила посади тврдећи да мајку и бебу треба „пребацити у економску класу“.
Када се вратила на своје мјесто, жена је наставила с увредама:
„Рекла ми је да бебе не припадају бизнис класи и да, ако не могу да ‘контролишем своје дијете’, не треба да будем ту.“
Мајка је, исцрпљена али одлучна, одговорила:
„Рекла сам јој да дајем све од себе и да, уз сво дужно поштовање, може да ме остави на миру. Ако не жели ризик с ким ће сести на комерцијалном лету, може да лети приватно.“
Након тога, више нису разговарале. Жена је ставила слушалице и остатак пута ћутала.
„Бебе имају право да буду где год путују и одрасли“
Након слијетања, мајка је и даље размишљала о инциденту. Када је касније испричала причу својој свекрви, изненадила се њеном реакцијом.
„Моја свекрва је рекла да се слаже с том женом да бебе не би требало да буду у бизнис класи и да је то неко неписано правило,“ навела је.
Мајка се није сложила:
„Зашто бих морала да сједим у економској ако не морам, само зато што имам дијете? То ми је бесмислено.“
Већина корисника Редита стала је уз њу:
„Не можеш да одређујеш ко има право да сједи у ком делу авиона. Ако има карту, има и право да буде ту,“ написао је један коментатор.
Други је додао:
„Људи имају право да немају дјецу, али немају право на свијет без дјеце.“
Прича је изазвала лавину коментара о томе гдје су границе толеранције и права у ваздушном саобраћају — и још једном отворила вјечиту тему: да ли луксуз подразумијева и свијет без беба, или и најскупље карте под истим небом значе заједнички простор за све?
