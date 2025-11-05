Ко ће наслиједити Путина: Спомињу се ова имена

Извор:
Руски предсједник Владимир Путин наводно је одлучан да у потпуности преправи правила моћи.
Извјештаји сугеришу да руски лидер планира да остане на власти док не буде имао 97 година, и потенцијално преда кључеве Кремља свом сину Ивану, који тренутно има 10 година.
Ови извјештаји проистекли су из приватног разговора између Путина и кинеског предсједника Си Ђинпинга, у којем су лидери разговарали о дуговјечности и могућности да живе 150 година.
"Раније су људи једва доживјели 70, али ових дана са 70 си још увијек дијете", рекао је Си.
Путин је одговорио: "Људски органи се могу континуирано трансплантирати. Што дуже живите, то млађи постајете, па чак и постижете више".
Без њиховог знања, њихов разговор је прислушкиван, што је изазвало забринутост међу кинеским званичницима који су покушали да сакрију детаље разговора.
Истраживачки новинар Иља Дављачин у недавном документарцу на Телеграму, који испитује Путинов план насљеђивања, открио је да је непосредни циљ руског лидера да влада до скоро 100. године, док истовремено припрема Ивана да преузме власт.
"Чак знамо и колико година Путин жели да доживи - 97 година. То би била 2050. година. Једноставно је - тада ће његов најстарији син Иван напунити 35 година, године када неко може бити изабран на (руску) предсједничку функцију. Али постоји проблем", рекао је Дављачин.
Путин није јавно признао да има дјецу, нити признаје своју наводну везу са бившом гимнастичарком Алином Кабајевом, Ивановом мајком.
Упркос томе, Иванове фотографије су се појавиле на мрежама, чак и док обични Руси остају несвесни његовог постојања.
Политички аналитичар и човјек који је раније писао Путинове говоре, Абас Гаљамов, сугерисао је да би предсједникове кћерке могле бити вјероватније насљеднице.
"То би могла да буде једна од Путинових кћерки, апсолутно", рекао је он, преноси "Дејли Стар".
Марија Воронцова (40) је ендокринолог која се бави истраживањем дуговјечности, док Катерина Тихонова (38) сада води Институт за развој Инопрактика, који надгледа руске пројекте за смањење зависности од западне технологије.
"Из неког разлога, Путин им дозвољава, мало по мало, да почну да учествују у политици. Два пута су говорили на економском форуму у Санкт Петербургу, иако, наравно, нису били бриљантни. Али из неког разлога, он је поставио (кћерку) Катерину Тихонову за копредсједницу комисије за супституцију увоза", додао је Гаљамов, преноси "Телеграф".
Како је истакао, она може бити унапријеђена буквално за три мјесеца - званично вријеме изборне кампање је довољно.
"Не кажем да је ово готов сценарио. У ствари, садржи много, много недостатака", поручио је он.
Путин за сада није желио да говори о свом насљеднику, иако медији стално спекулишу ко би једног дана могао да га замијени.
