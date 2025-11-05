Logo

Ко ће наслиједити Путина: Спомињу се ова имена

Извор:

Телеграф

05.11.2025

20:11

Коментари:

0
Ко ће наслиједити Путина: Спомињу се ова имена
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин наводно је одлучан да у потпуности преправи правила моћи.

Извјештаји сугеришу да руски лидер планира да остане на власти док не буде имао 97 година, и потенцијално преда кључеве Кремља свом сину Ивану, који тренутно има 10 година.

Ови извјештаји проистекли су из приватног разговора између Путина и кинеског предсједника Си Ђинпинга, у којем су лидери разговарали о дуговјечности и могућности да живе 150 година.

Aleksandar Bocan Harčenko

Србија

Боцан-Харченко: Проблем Дејтонског споразума је његово кршење од самог потписивања

"Раније су људи једва доживјели 70, али ових дана са 70 си још увијек дијете", рекао је Си.

Путин је одговорио: "Људски органи се могу континуирано трансплантирати. Што дуже живите, то млађи постајете, па чак и постижете више".

Без њиховог знања, њихов разговор је прислушкиван, што је изазвало забринутост међу кинеским званичницима који су покушали да сакрију детаље разговора.

Истраживачки новинар Иља Дављачин у недавном документарцу на Телеграму, који испитује Путинов план насљеђивања, открио је да је непосредни циљ руског лидера да влада до скоро 100. године, док истовремено припрема Ивана да преузме власт.

"Чак знамо и колико година Путин жели да доживи - 97 година. То би била 2050. година. Једноставно је - тада ће његов најстарији син Иван напунити 35 година, године када неко може бити изабран на (руску) предсједничку функцију. Али постоји проблем", рекао је Дављачин.

Полиција Србија

Хроника

Муж тукао супругу, вукао је по стану: Жена једва успјела да дозове помоћ

Путин није јавно признао да има дјецу, нити признаје своју наводну везу са бившом гимнастичарком Алином Кабајевом, Ивановом мајком.

Упркос томе, Иванове фотографије су се појавиле на мрежама, чак и док обични Руси остају несвесни његовог постојања.

Политички аналитичар и човјек који је раније писао Путинове говоре, Абас Гаљамов, сугерисао је да би предсједникове кћерке могле бити вјероватније насљеднице.

"То би могла да буде једна од Путинових кћерки, апсолутно", рекао је он, преноси "Дејли Стар".

Марија Воронцова (40) је ендокринолог која се бави истраживањем дуговјечности, док Катерина Тихонова (38) сада води Институт за развој Инопрактика, који надгледа руске пројекте за смањење зависности од западне технологије.

"Из неког разлога, Путин им дозвољава, мало по мало, да почну да учествују у политици. Два пута су говорили на економском форуму у Санкт Петербургу, иако, наравно, нису били бриљантни. Али из неког разлога, он је поставио (кћерку) Катерину Тихонову за копредсједницу комисије за супституцију увоза", додао је Гаљамов, преноси "Телеграф".

Како је истакао, она може бити унапријеђена буквално за три мјесеца - званично вријеме изборне кампање је довољно.

"Не кажем да је ово готов сценарио. У ствари, садржи много, много недостатака", поручио је он.

Путин за сада није желио да говори о свом насљеднику, иако медији стално спекулишу ко би једног дана могао да га замијени.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три боје које су доминантне ове сезоне

Стил

Три боје које су доминантне ове сезоне

1 ч

0
Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

Свијет

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

2 ч

0
Суфинансирањем стамбено збринути млади парови у Добоју

Градови и општине

Суфинансирањем стамбено збринути млади парови у Добоју

2 ч

0
Омладинци ФК Борац: Побједе за Младена Жижовића

Фудбал

Омладинци ФК Борац: Побједе за Младена Жижовића

2 ч

0

Више из рубрике

Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

Свијет

Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

1 ч

0
Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

Свијет

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

2 ч

0
Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

Свијет

Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

2 ч

0
Расте број жртава једног од најјачих тајфуна

Свијет

Расте број жртава једног од најјачих тајфуна

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

41

Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

21

27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

21

26

Сређивао башту, па угледао необично створење

21

09

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

21

06

У Ирској заплијењена дрога вриједности више од три милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner