Муж тукао супругу, вукао је по стану: Жена једва успјела да дозове помоћ

Полиција у Београду ухапсила је у уторак Н. Б. (34) због сумње да је у породичном стану у Земуну физички напао своју супругу Д. Б. (34), незванично сазнаје Телеграф.
Н. Б. је у налету бијеса и љубоморе прво вријеђао супругу, а затим је физички напао, гдје јој је задао више удараца рукама по глави и тијелу, чупао за косу, оборио на под и вукао по стану. Жена је успјела да се ослободи и позове родитеље и полицију.
Повријеђеној је љекарска помоћ указана у КБЦ Земун, гдје су јој констатоване бројне повреде и хематоми по глави и тијелу, које су оквалификоване као лаке телесне повреде.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву за насиље у породици бити приведен Трећем основном јавном тужилаштву у Земуну, које води истрагу.
