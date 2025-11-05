Logo

Муж тукао супругу, вукао је по стану: Жена једва успјела да дозове помоћ

Телеграф

05.11.2025

19:33

Фото: Танјуг

Полиција у Београду ухапсила је у уторак Н. Б. (34) због сумње да је у породичном стану у Земуну физички напао своју супругу Д. Б. (34), незванично сазнаје Телеграф.

Н. Б. је у налету бијеса и љубоморе прво вријеђао супругу, а затим је физички напао, гдје јој је задао више удараца рукама по глави и тијелу, чупао за косу, оборио на под и вукао по стану. Жена је успјела да се ослободи и позове родитеље и полицију.

Повријеђеној је љекарска помоћ указана у КБЦ Земун, гдје су јој констатоване бројне повреде и хематоми по глави и тијелу, које су оквалификоване као лаке телесне повреде.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву за насиље у породици бити приведен Трећем основном јавном тужилаштву у Земуну, које води истрагу.

(Телеграф.рс)

насиље у породици

