Који алкохол је ''најздравији''?

05.11.2025
19:24
Дуго су постојала неписана “правила” о алкохолу: виски чини људе агресивнима, вино их растужује, а текила је “ђаво у боци”.
Посљедњих година текила је доживјела репутацијску промјену – од пића за непромишљене проводе до “најчишће” опције у бару: с мало калорија, без адитива и готово без мамурлука. Међутим, постоји ли доиста здравији алкохол?
Према Давиду Јернигану, замјенику декана за јавно здравство на Универзотету Бостон, одговор је – не, преноси Ординација.хр.
Кад продајете производ који наноси штету људима, учинићете све да му дате ‘светији’ имиџ.” Људи често прецјењују колико су њихове навике пијења заправо “здраве”.
Иако дестилована пића могу брже изазвати опијеност него пиво или вино, то зависи од количине и брзине конзумације. Хемијски гледано, текила није ништа “јача” од осталих пића – стандардна порција сваког алкохола садржи приближно једнаку количину етанола, супстанце која узрокује опијеност. На ниво алкохола у крви више утичу тјелесна тежина, генетика, пол, лијекови и прехрана него сама врста пића.
Тамна пића попут вискија и бурбона садрже више конгенера – нуспроизвода ферментације који могу појачати симптоме мамурлука – али ниједан алкохол не спречава главобољу. Алкохол ремети сан, дехидрира тијело и оптерећује јетру. Главни кривац за мамурлук је ацеталдехид, токсични продукт разградње алкохола који изазива упалу, оксидативни стрес и умор. Дакле, мање шећера не значи и мање посљедица.
Текила је стекла “веллнесс” имиџ јер потиче од плаве агаве, биљке чији природни шећери – агавини – могу имати користи за цријевну микрофлору. Међутим, ти спојеви не преживљавају процес ферментације и дестилације; претварају се у етанол. Слично, вино је стекло репутацију здравог због антиоксиданса попут ресвератрола, но количине потребне за учинак на срце биле би једнако као да попијете стотине чаша. Како каже др Брооке Сцхеллер: Алкохол је токсин – штета надмашује све могуће користи.
Вотка, џин и текила често се рекламирају као “чиста” пића јер су дестилована или израђена од природних састојака. Ипак, појам “цлеан” није службено дефинисан, па нема стварно значење. Иако могу имати мање адитива, етанол – независно од облика – и даље штети јетри, мозгу и крвном систему.
Пиво и вино често се доживљавају “сигурнијим” јер се пију спорије, али разлика је углавном у брзини апсорпције. Имају више воде, па се алкохол спорије упија, док газирана пића могу чак убрзати апсорпцију јер опуштају мишићни вентил између желуца и цријева.
Дакле – постоји ли “здравији” алкохол? Према Свјетској здравственој организацији, не постоји. Извјештај из 2024. показује да чак и умјерена конзумација (мање од седам пића седмично) повећава ризик од болести и преране смрти. Врста алкохола – било пиво, вино или текила – не чини значајну разлику. Другим ријечима, најздравији избор увијек је – не пити.
