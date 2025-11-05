Logo

Који алкохол је ''најздравији''?

05.11.2025

19:24

Коментари:

0
Који алкохол је ''најздравији''?
Фото: pexels/Chris F

Дуго су постојала неписана “правила” о алкохолу: виски чини људе агресивнима, вино их растужује, а текила је “ђаво у боци”.

Посљедњих година текила је доживјела репутацијску промјену – од пића за непромишљене проводе до “најчишће” опције у бару: с мало калорија, без адитива и готово без мамурлука. Међутим, постоји ли доиста здравији алкохол?

Лувр пљачка

Свијет

Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

Према Давиду Јернигану, замјенику декана за јавно здравство на Универзотету Бостон, одговор је – не, преноси Ординација.хр.

Кад продајете производ који наноси штету људима, учинићете све да му дате ‘светији’ имиџ.” Људи често прецјењују колико су њихове навике пијења заправо “здраве”.

Мит 1: Текила најбрже опија

Иако дестилована пића могу брже изазвати опијеност него пиво или вино, то зависи од количине и брзине конзумације. Хемијски гледано, текила није ништа “јача” од осталих пића – стандардна порција сваког алкохола садржи приближно једнаку количину етанола, супстанце која узрокује опијеност. На ниво алкохола у крви више утичу тјелесна тежина, генетика, пол, лијекови и прехрана него сама врста пића.

Уставни суд

Република Српска

Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

Мит 2: Текила не изазива мамурлук

Тамна пића попут вискија и бурбона садрже више конгенера – нуспроизвода ферментације који могу појачати симптоме мамурлука – али ниједан алкохол не спречава главобољу. Алкохол ремети сан, дехидрира тијело и оптерећује јетру. Главни кривац за мамурлук је ацеталдехид, токсични продукт разградње алкохола који изазива упалу, оксидативни стрес и умор. Дакле, мање шећера не значи и мање посљедица.

Мит 3: Текила и вино имају здравствене користи

Текила је стекла “веллнесс” имиџ јер потиче од плаве агаве, биљке чији природни шећери – агавини – могу имати користи за цријевну микрофлору. Међутим, ти спојеви не преживљавају процес ферментације и дестилације; претварају се у етанол. Слично, вино је стекло репутацију здравог због антиоксиданса попут ресвератрола, но количине потребне за учинак на срце биле би једнако као да попијете стотине чаша. Како каже др Брооке Сцхеллер: Алкохол је токсин – штета надмашује све могуће користи.

Дом пензионера Тузла

Хроника

Епилог страшне трагедије у Тузли

Мит 4: Вотка и џин су “најчишћи” избор

Вотка, џин и текила често се рекламирају као “чиста” пића јер су дестилована или израђена од природних састојака. Ипак, појам “цлеан” није службено дефинисан, па нема стварно значење. Иако могу имати мање адитива, етанол – независно од облика – и даље штети јетри, мозгу и крвном систему.

Мит 5: Пиво је мање штетно од жестоких пића

Пиво и вино често се доживљавају “сигурнијим” јер се пију спорије, али разлика је углавном у брзини апсорпције. Имају више воде, па се алкохол спорије упија, док газирана пића могу чак убрзати апсорпцију јер опуштају мишићни вентил између желуца и цријева.

Лепа Брена

Сцена

Лепа Брена прије концерта сјела за волан: ''Опет ја и мој голф кец''

Истраживање: Алкохол највећи проблем зависности на радном мјесту

Дакле – постоји ли “здравији” алкохол? Према Свјетској здравственој организацији, не постоји. Извјештај из 2024. показује да чак и умјерена конзумација (мање од седам пића седмично) повећава ризик од болести и преране смрти. Врста алкохола – било пиво, вино или текила – не чини значајну разлику. Другим ријечима, најздравији избор увијек је – не пити.

Подијели:

Таг:

Алкохол

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

Љубав и секс

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

2 ч

0
Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

Република Српска

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

2 ч

0
Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети

Савјети

Гријање помоћу клима уређаја може бити много јефтиније: Ово су савјети

2 ч

0
Влада донијела одлуку: Сутра Дан жалости у ФБиХ

БиХ

Влада донијела одлуку: Сутра Дан жалости у ФБиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

Здравље

Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

5 ч

0
Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте

Здравље

Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте

5 ч

0
Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

Здравље

Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

11 ч

0
Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

Здравље

Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

37

Тешка несрећа у Сарајеву: Сударили се камион и аутомобил

21

27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

21

26

Сређивао башту, па угледао необично створење

21

09

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

21

06

У Ирској заплијењена дрога вриједности више од три милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner