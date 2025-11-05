Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

Извор:
СРНА
05.11.2025
18:55
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран рекао је у Београду да 30 година од потписивања Дејтонског споразума неко нарушава државно уређење и стубове на којима почива и иде у правцу унитаризације.
- Иду у правцу унитарне државе у којој би само већински народ био доминантан и ми би као бројчано мањински народи, када изгубе свој државно-правни капацитет, ушли у процес лагане мајоризације и прегласавања. А управо је то прегласавање и та мајоризација довела до трагичног сукоба 1992. године - истакао је Каран.
Он је новинарима уочи скупа у Руском дому у Београду поводом 30 година Дејтонског споразума рекао да на свим другим мјестима треба објашњавати начине на који се урушава дејтонска структура и уређење, прије свега високим представницима који су донијели 913 одлука и 166 закона којима су одузимали надлежности од Републике Српске.
Каран је нагласио да су 122 пута промијењени устави ентитета, од којих је чак високи представник пет пута интервенисао са 35 амандмана, а сва суштина је била управо процес унитаризације.
- Сви наши отпори су били задржавање снажне дејтонске уставноправне државноправне позиције српског народа и ентитета Републике Српске као федералне јединице - рекао је он.
На питање да ли БиХ може да опстане без Дејтона, Каран је рекао да је у мултиетничким државама као што је БиХ једино могуће државно уређење оно федерално.
Каран упозорава да желе да уведу доминацију као однос међу народима, али да овдје доминација не може успјети.
- Нећу да замислим шта би се десило ако би се срушили ти снажни ослонци федералне државе које покушавају срушити - рекао је Каран.
Он је истакао да је важно да сви, па и братска Русија, препознају узроке овог шта се догађа са Дејтонским споразумом у протеклих 30 година.
- Мислим да је посљедња интервенција Шмита, који је у основи нико и ништа, и дјеловање редовних и Уставног суда, нажалост оног који треба да штити Устав БиХ и ово државно уређење, потпуно отворио очи и демаскирао све рушиоце овог уставног уређења БиХ и равноправности народа - рекао је он.
Говорећи о Дејтонском споразуму, он је рекао да је то међународни уговор који је врло нетипично донио и устав једне новостворене БиХ, те да је главно и централно питање свих држава на свијету - како уредити неку државу.
- Ово уређење одредила је чињеница да су у БиХ била три доминантна народа, од којих је сваки имао своје посебне државно-правне, уставно-правне циљеве. Нико није остварио до краја све своје циљеве - рекао је он и додао да је Дејтонски мировни споразум ентитетима обезбиједио пуни државно-правни капацитет.
Он је констатовао да је зарад мира и неких других интереса сад требало наћи неки заједнички именилац заједничког живота.
Каран је рекао да је БиХ настала системом спајања и агрегације, што Српска 30 година штити, а неко нарушава.
Он је указао да све федералне државе на свијету имају три кључна стуба, то је прије свега кључна подјела надлежности, паритет и консензус.
Ниједна федерална држава на свијету, навео је он, која је дирала то кључно своје поље подјеле надлежности није опстала.
- Други принцип је да су све институције на нивоу заједничке федералне државе настале на бази паритета. То значи да је свако носилац суверенитета, а то су овдје три конститутивна народа и два ентитета, морали имати паритет у институцијама власти, законодавне, извршне и сваке друге - додао је Каран.
Говорећи о консензусу као трећем кључном принципу, он је рекао да ни једна одлука, што Устав препознаје, не може бити донесена прегласавањем било кога од народа.
- И ту имамо заштите и у Парламентарној скупштини БиХ, ентитетску заштиту у Дому народа, заштиту виталног интереса у Предсједништву - подсјетио је Каран.
