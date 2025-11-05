Врањеш: Ако се брзо не успостави дијалог, од БиХ неће ништа остати

Извор:
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш рекао је да од БиХ неће остати ништа ако брзо не буде покушаја дијалога политичких представника три конститутивна народа у БиХ, који би могао да успостави некакав унутрашњи консензус.
- Ово је 30. годишњица Дејтона, а оваква БиХ ни 35. неће доживјети - рекао је Врањеш уочи скупа у Руском дому у Београду поводом 30 година Дејтонског споразума.
Он је навео да Срби никада нису ни осјетили БиХ као своју државу и да је БиХ производ мировног споразума, односно категорија која је морала да настане као државна заједница да би се зауставио рат.
- Срби у Републици Српској осјећају искључиво Републику Српску као своју државу, Србију као своју матицу. Тридесет година ми говоримо да је нама БиХ датост у којој можемо остати само уколико постоји равноправност и унутрашњи договор, заснован на Дејтонском споразуму - истакао је Врањеш.
Врањеш је рекао да то све вријеме Запад руши и да Срби нису ни имали прилике да доживе БиХ као нешто своје.
- То је једно морање у којем ми живимо и, по свему судећи, ако ћемо тумачити Уставни суд БиХ, то морање је при крају - додао је Врањеш.
Он је рекао да ће се ситуација стабилизовати само ако се Дејтонски споразум примијени, заснован на принципима три конститутивна народа и њихових политичких представника који се договарају о будућности, без страног мијешања.
- Видимо да то до сада није било могуће, а да ли ће бити могуће, видјећемо, али нисам неки оптимиста - рекао је Врањеш.
Коментаришући одбијање апелације адвокатског тима предсједника Милорада Додика, Врањеш је рекао да је Уставни суд само показао да је политички суд у служби једног протектората, једне колонијалне управе и да не зна шта је Устав БиХ.
- Они не знају ни шта је позиција Уставног суда, који треба да усклађује и коментарише да ли је нешто у складу са Уставом или не - навео је Врањеш.
Он је додао да је процес против Додика био монтиран и да само треба видјети на коју уставну основу се било ко може позвати када је ријеч о ванпарламентарном кривичном дјелу које је наметнуо њемачки туриста у БиХ по којем се судило Додику.
- То је исполитизован суд у служби једног протектората и колонијалне управе - нагласио је Врањеш.
Врањеш је рекао да се 30 година гледа како међународни фактор у БиХ врши експеримент да ванинституционало, мимо Дејтонског споразума, покушавају да направе некакву унитару, централну државу на уштрб српских интереса, Републике Српске и конститутивних народа.
- Боримо се против тога 30 година. Дошли смо у ситуацију да се поставља питање – на чему даље на оваквим основама фунцкионисати унутар БиХ - истакао је Врањеш.
