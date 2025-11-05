Logo

Врањеш: Ако се брзо не успостави дијалог, од БиХ неће ништа остати

СРНА

05.11.2025

18:11

Врањеш: Ако се брзо не успостави дијалог, од БиХ неће ништа остати
Фото: АТВ

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш рекао је да од БиХ неће остати ништа ако брзо не буде покушаја дијалога политичких представника три конститутивна народа у БиХ, који би могао да успостави некакав унутрашњи консензус.

- Ово је 30. годишњица Дејтона, а оваква БиХ ни 35. неће доживјети - рекао је Врањеш уочи скупа у Руском дому у Београду поводом 30 година Дејтонског споразума.

Полиција Србија

Хроника

Мушкарац пријавио да је избоден и опљачкан на путу, па завршио иза решетака

Он је навео да Срби никада нису ни осјетили БиХ као своју државу и да је БиХ производ мировног споразума, односно категорија која је морала да настане као државна заједница да би се зауставио рат.

- Срби у Републици Српској осјећају искључиво Републику Српску као своју државу, Србију као своју матицу. Тридесет година ми говоримо да је нама БиХ датост у којој можемо остати само уколико постоји равноправност и унутрашњи договор, заснован на Дејтонском споразуму - истакао је Врањеш.

Врањеш је рекао да то све вријеме Запад руши и да Срби нису ни имали прилике да доживе БиХ као нешто своје.

- То је једно морање у којем ми живимо и, по свему судећи, ако ћемо тумачити Уставни суд БиХ, то морање је при крају - додао је Врањеш.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Вјерује се да на Митровдан ову биљку треба унијети у кућу

Он је рекао да ће се ситуација стабилизовати само ако се Дејтонски споразум примијени, заснован на принципима три конститутивна народа и њихових политичких представника који се договарају о будућности, без страног мијешања.

- Видимо да то до сада није било могуће, а да ли ће бити могуће, видјећемо, али нисам неки оптимиста - рекао је Врањеш.

Коментаришући одбијање апелације адвокатског тима предсједника Милорада Додика, Врањеш је рекао да је Уставни суд само показао да је политички суд у служби једног протектората, једне колонијалне управе и да не зна шта је Устав БиХ.

- Они не знају ни шта је позиција Уставног суда, који треба да усклађује и коментарише да ли је нешто у складу са Уставом или не - навео је Врањеш.

доктор-љекар-стетоскоп

Свијет

Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

Он је додао да је процес против Додика био монтиран и да само треба видјети на коју уставну основу се било ко може позвати када је ријеч о ванпарламентарном кривичном дјелу које је наметнуо њемачки туриста у БиХ по којем се судило Додику.

- То је исполитизован суд у служби једног протектората и колонијалне управе - нагласио је Врањеш.

Врањеш је рекао да се 30 година гледа како међународни фактор у БиХ врши експеримент да ванинституционало, мимо Дејтонског споразума, покушавају да направе некакву унитару, централну државу на уштрб српских интереса, Републике Српске и конститутивних народа.

anja ljubojevic

Република Српска

Љубојевић: Дејтон је оскрнављен, Српска се бори за мир и своје институције

- Боримо се против тога 30 година. Дошли смо у ситуацију да се поставља питање – на чему даље на оваквим основама фунцкионисати унутар БиХ - истакао је Врањеш.

Aleksandar Vranješ

