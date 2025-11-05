Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА

05.11.2025
17:09
Коментари:0
Дошли смо у позицију да не можемо вјеровати у правду имајући у виду да је предсједник Уставног суда Мирсад Ћеман, који је био ратни предсједник СДА, за Србе злочиначке организације, која је водила рат против Срба и вршила масовна убијања, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.
"Тај човјек је данас предсједник Уставног суда БиХ и он је доносио одлуке у овом погледу. Од почетка су радили на томе да разграде позицију Републике Српске и то говорим упорно", рекао је Додик.
