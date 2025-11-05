Logo

Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА

05.11.2025

17:09

Коментари:

0
Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА
Фото: АТВ

Дошли смо у позицију да не можемо вјеровати у правду имајући у виду да је предсједник Уставног суда Мирсад Ћеман, који је био ратни предсједник СДА, за Србе злочиначке организације, која је водила рат против Срба и вршила масовна убијања, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

"Тај човјек је данас предсједник Уставног суда БиХ и он је доносио одлуке у овом погледу. Од почетка су радили на томе да разграде позицију Републике Српске и то говорим упорно", рекао је Додик.

Састанак

БиХ

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

Република Српска

Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

2 ч

1
Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Република Српска

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

3 ч

0
Ђурђевић: Од Стразбура се очекује да раскринка Шмита и правосуђе БиХ

Република Српска

Ђурђевић: Од Стразбура се очекује да раскринка Шмита и правосуђе БиХ

3 ч

0
Селак се састао са Шкобићем: Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим

Република Српска

Селак се састао са Шкобићем: Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

09

Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

19

08

Епилог страшне трагедије у Тузли

19

06

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

19

03

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

18

57

Централне вијести, 05.11.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner