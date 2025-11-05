Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Извор:
АТВ
05.11.2025
15:57
Влада Републике Српске требало би да на сутрашњој сједници разматра Нацрт закона о туризму.
На предложеном дневном реду је и разматрање Приједлога закона о обиљежавању дана жалости, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.
За сједницу је предвиђено и разматрање приједлога одлуке о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 89.320 КМ.
Међу тачкама предложеног дневног реда је и разматрање приједлога одлуке о измјенама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2025/26. години на јавним високошколским установама.
Предложено је и да се на сједници разматра и приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о броју потребних нотара за свако службено сједиште и сједишта привременог карактера.
Почетак сједнице заказан је у 8.30 часова, а конференција за новинаре у 9.30 часова.
Снимање кадрова је предвиђено на почетку сједнице, а медијима ће бити достављено и саопштење.
