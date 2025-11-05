Logo

Влада донијела одлуку: Сутра Дан жалости у ФБиХ

Извор:

Аваз

05.11.2025

18:43

Фото: Anadolija

Влада ФБиХ вечерас је на хитној сједници донијела Одлуку о проглашењу 6. новембра 2025. године Даном жалости у ФБиХ.

Одлуком се 6. новембар 2025. године проглашава Даном жалости у ФБиХ због трагичног догађаја и страдања штићеника у Дому пензионера у Тузли.

Новак Ђоковић

Тенис

Бекер отворено о Ђоковићу: Људи ће тек схватити ко је он

Дан жалости се обиљежава обавезним истицањем заставе Босне и Херцеговине на пола копља, односно јарбола, на зградама законодавних, извршних и судских органа власти, јавних установа, институција и других правних лица на подручју Федерације БиХ.

На Дан жалости не могу се одржавати програми културно-забавног карактера на јавним мјестима у ФБиХ, а медијске куће на територији ФБиХ су дужне ускладити и прилагодити своје програмске садржаје Дану жалости.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеним новинама ФБиХ.

