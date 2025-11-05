Поднесена кривична пријава против предсједника Црне Горе због одликовања митрополита Амфилохија

Извор:
Sputnjik
05.11.2025
18:14
Коментари:0
Специјално државно тужилаштво Црне Горе формирало је предмет против предсједника државе Јакова Милатовића по пријави невладине организације, због тога што је постухумно одликовао архиепископа цетињског и митрополита црногорско-приморског Амфилохија.
Из Кабинета шефа црногорске државе саопштено је да су од Специјалног државног тужилаштва обавијештени да је формиран спис предмета поводом кривичне пријаве НВО "Црногорски форум" - предсједнице Јелене Марковић, поднесене 23. октобра ове године против Јакова Милатовића, због кривичног дјела злоупотреба службеног положаја из члана 416 Кривичног законика Црне Горе и других кривичних дјела.
Република Српска
Врањеш: Ако се брзо не успостави дијалог, од БиХ неће ништа остати
- У пријави се у битном наводи да је предсједник Црне Горе донио одлуку о постхумној додјели државног ордена Амфилохију Радовићу, а у изјави поводом донесене одлуке Амфилохије Радовић се описује као "личност која је допринијела демократизацији Црне Горе", "духовним вођом који је задужио православне вјернике" и "човјеком који је Црној Гори донио мир и помирење", па се у пријави даље наводи да је на овај начин, односно да је донесеном одлуком извршено кривично дјело злоупотреба службеног положаја из члана 416 Кривичног законика Црне Горе, те да је наведеном похвалом и признањем, као и накнадно датим изјавама фаворизована једна вјерска заједница у односу на друге вјерске заједнице и њихове вјернике, чиме је извршено кривично дјело расна и друга дискриминација из 443 Кривичног законика Црне Горе и друга кривична дјела - наводи се у саопштењу.
С тим у вези, Кабинету је наведено да је потребно да тужилаштву достави наведену одлуку са списима предмета формираним тим поводом, са писаним изјашњењем у односу на наводе из поднесене кривичне пријаве, саопштено је из Милатовићевог кабинета, преноси РТЦГ.
Хроника
1 ч0
Савјети
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
3 ч0
Регион
6 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму