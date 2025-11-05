Ведрана Рудан изашла из болнице па окупила породицу на ручку

05.11.2025
Ведрана Рудан пролази кроз тежак животни период будући да се бори против тешке дијагнозе, а након што је дане провела у болници, сада је окупила породицу у свом дому.
У најновијој колумни на свом блогу Рудан.инфо Ведрана Рудан објашњава како су породично ручали, а неколико пута је нагласила да јој је ово најљепши ручак у животу. Њену колумну преносимо у цјелости:
''Позвали смо дјецу на ручак. Имамо шестеро дјеце. Иванчица се мотала око стола, мачке Коко и Пепица су се изгубиле. Лежала сам на каучу док су уживали у ручку. Муж је био кувар, син је испекао фантастичне принцезе, други је син донио вино''.
Док сам гутала кашу од рижиног брашна кувану у млијеку од бадема, вртила сам старе филмове. Ова плавокоса, лијепа жена средњих година некад је била дјевојчица.
“Госпођо”, рекао ми је давно бијесни сусед, “ваша кћи сваки дан лупа на моја врата.”
Разљутио ме. “Ви и не познајете моју кћерку, има петнаест година, није дијете.”
Неколико дана касније чула сам топот на степеницама. Кћи је провалила у стан, сусјед за њом. “То је она, то је она”, урликао је.
Моја се кћи тресла. “Опростите, господине, превише сам љута, макните се са врата, не желим да гледате, пребићу је.” “Тако треба с њима, ремен је из раја побјегао.”
Закључала сам врата па смо се лудо смијале ни данас не знам чему, преноси Телеграф.
За столом је био и син, један од најљепших мушкараца кога сам у животу срела. Није мој син, иако јест. Он је, пред тридесет и пет година с мојом кћерком кроз ролетне гађао пролазнике воденим бомбама и јајима док смо његов отац и ја сједили у боравку и били срећни да нам се дјеца не млате него уче у тишини.
Једном је једно од те дјеце отишло на рођендан пријатељу чији телефонски број нисмо знали. Вратило се идућег дана у два поподне.
У међувремену смо звали полицију, болнице, мртвачницу. Кад је ушао у кућу само је рекао, заспао сам. Нисам га могла убити, већ је тада био висок два метра.
И муж и ја смо годинама гледали унапријед. Ја сам се питала у у каква ће се чудовишта претворити наша дјеца. Пропалице без школе, пијанци, наркомани… Како се одгајају дјеца, питали смо се деценијама.
И сад тај ручак, најсрећнији дан у мом животу.
Није нам тешко пало кад су се сви повукли на терасу, троје пуше на наш ужас, ми смо с псом остали да сједимо покрај пећи.
Петоро одраслих странаца смијало се ко зна чему, нисмо осјетили потребу да им се прикључимо, нисмо се осјећали искљученима. Муж је Иванчици кришом давао кексиће, а онда ју је зграбила наша унука.
Рекла сам мужу, ово је најљепши ручак у мом животу.
“Зашто?” Преко тридесет година живимо скупа, двоје смо потпуно различитих људи. Кад су отишли ја сам их након пола сата назвала и била срећна што су сви дошли живи дома. Мој је муж гладио леђа мачкама. Он мисли да је нормално имати толико нормалне дјеце."
Иначе, Ведрана Рудан (75) води борбу са опаком болешћу, а недавно се огласила и открила да се поред здравственог сусрела са још једним проблемом.
''Готово сам непокретна. Опсједнута сам страхом да нећу платити неки рачун на вријеме, да ће ме избацити из куће. Зато ме ужаснуло када сам схватила да због 'системске грешке' више преко телефона не могу ништа да платим. Над*оксала сам се морфијумом и једва отишла до пословнице. Јако симпатична госпођа се трудила, лупала по тастатури, а онда ми рекла да нема појма о чему се ради и да позовем корисничку службу''.
''Преко два телефона сам укуцавала све могуће бројеве. Наслушала сам се На лијепом, плавом Дунаву толико да ће ми се желудац дизати данима на име Штрауса. Не могу да вјерујем да су сви оператери заузети. Очито су сви помрли. Нажалост, немам снаге да те лопове пошаљем у три лијепе и одшетам у неки други брлог'', написала је она.
