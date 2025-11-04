Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра

Извор:
У Словенији од 11. новембра на снагу ступа потпуна забрана сталног везивања паса.
То значи да власници више неће смјети држати псе на ланцу, ужету или било каквом другом облику привеза који ограничава њихово слободно кретање.
Нови пропис предвиђа и високе казне, а за кршење забране власницима пријети новчана казна до 1.600 евра.
Према новим правилима, пси морају имати ограђен простор који им омогућава слободно кретање, заклон од временских услова и сигурност од бијега.
И даље остаје обвеза држања пса на повоцу када се налази на јавним мјестима, али у двориштима и окућницама више није допуштено стално везивање.
У образложењу одлуке наводи се да су пси који су стално на ланцу често изложени стресу, патњи и проблемима у понашању и да такав начин држања угрожава и њихово физичко и психичко здравље.
Слична забрана постоји и у Хрватској, али још није у потпуности проведива у пракси. Према Закону о заштити животиња (NN 102/17), забрањено је држати пса стално везаног или у простору који му не омогућује слободно кретање.
За физичке особе које прекрше ову одредбу предвиђена је новчана казна од 2.600 до 6.600 евра, док је за правне особе казна од 2.000 до 4.000 евра.
Успркос законској забрани, у Хрватској је и даље чест случај да пси, посебно у руралним подручјима, цијели живот проведу на ланцу.
Стручњаци и удружења за заштиту животиња упозоравају да се закон мора строже проводити, јер стално везивање паса доводи до озбиљних посљедица по њихово здравље и понашање, преноси Индекс.
