Српски национални савјет: Врховни суд Црне Горе противуставно елиминисао ћирилицу

04.11.2025
08:29
Коментари:0
Врховни суд Црне Горе противуставно је елиминисао ћирилично писмо, саопштено је из Српског националног савјета Црне Горе.
Из Српског националног савјета су казали да подсјећају "на брутално кршење уставног права у Црној Гори и запостављање ћириличног писма које представља основу идентитета Црне Горе", пренијеле су Вијести.
"Врховни суд Црне Горе саопштио је да је израђен нови лого ове институције, који представља 'централни елемент модернизованог визуелног идентитета највише судске инстанце у држави'.
Према њиховом саопштењу симболи и композиција новог лога одржавају темељне вриједности правде, једнакости и законитости. У случају новог логоа, како се из Врховног суда наводи, закон је једнак за све што би наводно требало да подсјећа на правично дијељење правде, без изузетка, што се у самом логоу очигледно демантује. Натписи новог логоа штампани су искључиво на латиници, без обзира што члан 13, став 2, Устава Црне Горе прецизно наводи да су ћирилично и латинично писмо равноправни тако да је непримјерен мотив у доњем дијелу логоа, Lex aequa omnibus – закон једнак за све", истиче се у саопштењу Српског националног савјета, које потписује предсједник Момчило Вуксановић.
"Српски национални савјет Црне Горе настојаће да се свим средствима супротстави затирању идентитета традиционалне Црне Горе и употребе ћириличног писма", пише у саопштењу.
Иначе, попис је показао да већински становништво у Црној Гори користи српски језик, чак 43 одсто, док се 34 одсто изјаснило да говори црногорским језиком.
Међутим, по Уставу Црне Горе српски језик није службени, преноси РТ Балкан.
