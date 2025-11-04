Појавили се снимци напада на Србе у Сплиту

04.11.2025
07:38
Коментари:0
У просторијама Градског котара Блатине у Сплиту дошло је јуче до озбиљног инцидента током обиљежавања Дана српске културе, у организацији Српског културног друштва ''Просвјета“.
Манифестација је прекинута након што је, према свједочењима очевидаца, у салу упало око 50 мушкараца обучених у црно и прекинула програм Дана српске културе и КУД-а из Новог Сада, рекавши да се "не може одржати у вријеме обиљежавања пада Вуковара".
Полиција трага за групом младића који су ушли у просторије Градског котара Блатине-Шкрапе, тражећи да чланови КУД-а из Новог Сада напусте просторије, што су они и учинили. Ријеч је о члановима који су из Новог Сада стигли у Сплит како би учествовали у програму који је организовало Српско културно вијеће Просвјета. Локални медији наводе да су младићи чланови навијачке групе Торцида, а наводно су били одјевени у црне мајице и узвикивали "За дом спремни".
Сплитска полиција раније јуче је потврдила да су око 18.30 сати добили дојаву да се чланови КУД-а из Новог Сада, због веће групе млађих особа која је била испред Градског котара Блатине, не осјећају сигурно у простору Градског котара, гдје је требало да наступе и да су отишли.
"Журном интервенцијом возач и чланови КУД-а из Новог Сада су пронађени на три локације и пружена им је заштита", навела је полиција. У догађају није било физичког насиља ни повријеђених, а полиција спроводи интензивно криминалистичко истраживање како би открили особе које су учествовале у инциденту, додали су.
Свједоци за Далматински портал наводе да су око 18 сати у просторије котара упали мушкарци у црним мајицама и капама, међу којима су двојица старијих изгледала као да предводе групу. Рекли су члановима Просвјете да ту "не могу одржати наступ" те да "нема мјеста таквом програму у мјесецу када се обиљежава пад Вуковара". Група је скандирала и усташки поздрав ''За дом спремни''.
"Ово је била веома неугодна ситуација. Нисмо жељели да улазимо ни у какве расправе ни сукобе, једноставно смо се скупили и отишли", рекао је један од учесника догађаја, додајући како "у данашњој атмосфери, нажалост, овакве ситуације више и не изненађују".
Манифестација Дана српске културе требало је да се одржава од 3. новембра до 1. децембра, а укључује музичке и драмске наступе, изложбе, фолклорне изведбе и презентацију традиционалне српске кухиње. Из Просвјете су саопштили да су о свему обавијестили полицију која је потврдила инцидент и објавила да трага за починиоцима.
Медији су објавили и снимке из Сплита. На једном се чује глас једног од насилника који "добронамјерно" савјетује да сви присутни изађу и да никоме неће бити ништа, а на другој се јасно види лице особе која изговара "смећа српска".
Илија Борковић, потпредсједник сплитског пододбора Просвјете рекао је за Новости да је маса била "прилично набријана", да су неки дизали десницу у вис и узвикивали "За дом спремни" и "Хрватска, Хрватска", иако је ријеч о махом младим људима, према процјени између од 17 до 20 година.
"Била су међу њима и двојица старијих, који су евидентно управљали с остатком групе. Неко од тих вођа је коментарисао да је ријеч о осјетљивом мјесецу у којем је и обиљежавање и комеморација око Вуковара. И да им није драго да се одржава овакво вече. Догодило се то сат времена прије културног догађаја у којем је требало да наступи женски пјевачки збор СКД Просвјета из Сплита, као и његова драмска секција, наша млада виолинисткиња и фолклорно удружење "Велико коло" из Новог Сада", рекао је Борковић.
Један од присутних испричао је да су окупљени скандирали усташки поздрав и да је дио њих носио маске на лицу.
"Петорица су ушли у ту малу салу, тражили су ко је организатор. Једној од чланица подоодбора рекли су да не треба да организују тај догађај, јер је био дан Свих светих, и да би се тиме оскрнавило сјећање на ветеране", рекао је.
"За вријеме трајања пробе, још прије почетка догађаја, који је требало да почне у 19 сати, организатори су примјетили да се на паркингу испред дворане Градског котара окупило преко стотину млађих људи. Дио њих био је у маскирним униформама, а било је и оних у црним одорама и капама који су скандирали "За дом спремни". Неколицина њих је затим упала у дворану и наредила да се не смије организовати догађај и да хитно напусте простор или ће их у противном они избацити. Важно је на крају да није било насиља, да нико није физички угрожен. Јер ствар није била безазлена", казао је Никола Вукобратовић, предсједник Српског културног друштва Просвјета.
