Маскирани мушкарци у црном спријечили одржавање ''Просвјетине'' културне манифестације у Сплиту

Извор:

СРНА

03.11.2025

21:04

Напад Сплит
Фото: СРНА

Група мушкараца, њих око сто, обучени у црно и већина са маскама на лицу, вечерас је опколила простор Градског котара Блатине у Сплиту у којем се требало одржати "Вече позоришта и фолклора" у оквиру Дана српске културе и тако спријечила одржавање ове манифестације, јавио је дописник Срне.

Петорица њих ушла су у простор у току генералне пробе учесника, двадесетак минута прије почетка манифестације, питајући ко је организатор да би потом изашли испред простора и једном од организатора рекли да сви морају изаћи, да приредба не може бити одржана јер они "штите сјећање на бранитеље".

Након тога предсједник сплитског пододбора Српског културног друштва "Просвјета" Марко Веселиновић је учеснике обавијестио да се планирано културно вече отказује, те их је замолио да мирно напусте салу, што су и учинили.

"Напустите простор! Молим без инцидената! Пустите их да изађу! Ни случајно да нико никог није така", ријечи су које су се чуле из групе окупљених мушкараца испред улаза у салу Горског котара Балтине у Сплиту.

До физичког обрачуна није дошло, али су поједини из групе окупљених маскираних мушкараца учесницима манифестације упутили псовке, вријеђајући их на националној основи.

Након одласка из сале оних који су требали наступити на манифестацији, окупљени мушкарци су сами себи побједоносно аплаудирали скандирајући "За дом спремни" и подижући десне руке увис.

Срна сазнаје да је о свему обавијештена полиција, али се нико од полицајаца током трајања инцидента није појавио на лицу мјеста.

Вечерас је у Сплиту у сали Горског котара Блатине у 19.00 часова требало бити одржано културно вече посвећено позоришту и фолклору, у оквиру Дана српске културе у организацији Српског културног друштва "Просвјета".

Било је предвиђено да наступају "Просвјетин" женски пјевачки хор и Драмска секција, виолинисткиња Зорана Баришић и чланови фоклорног ансамбла "Велико коло" из Новог Сада.

Хрватска

Split

