Ево како се правилно кисели купус: Многи гријеше када одређују количину соли

03.11.2025

20:53

Кисели купус
Становници Футога већ стотинама година његују и чувају од уништења сјеме свог надалеко познатог производа – футошког купуса. Посебна сорта разликује се од свих осталих, а мјештани ове војвођанске варошице кажу да је најбољи на свијету.

Футошки купус гаје и Слободанка и Никола Рончевић. Почели су са четири јутра, која су наслиједили од Николиних родитеља, да би послије неколико деценија напорног рада, своје газдинство проширили на 12 јутара.

Слободанка је открила и зашто се футошки купус толико разликује од свих осталих сорти.

- Мекан је, мањи је и не прелази три килограма. Има мањи коријен, листови су мањи, савитљивији и много је слађи и укуснији. Осим тога, на пресјеку прореди између листова су много мањи, па се наш три пута брже укисели од хибридних сорти купуса - рекла је Слободанка.

Како се правилно кисели купус?

Слободанка је открила тајну како она кисели купус.

- Људи обично количину соли одређују према количини купуса, а то је грешка. Проценат соли зависи од величине бурета, па на буре од 100 литара иде три процента соли, што је око три килограма. Купус се затим налива водом да огрезне, буре се добро затвара и за три недјеље имате најукуснију и најбољу зимницу - открила је.

