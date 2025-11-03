Logo

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

03.11.2025

16:43

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији
Фото: Pixabay

Замислите да сједите у дневној соби, напољу је минус, а ви сте у мајици кратких рукава. Рачун за струју је мањи него прошле зиме, а комфор већи. То је ефекат правилног кориштења климе.

Многи и даље вјерују да клима троши превише струје. Истина је супротна: модерне инвертер климе троше и до три пута мање енергије од класичних гријалица. То значи да за исти ниво топлоте плаћате знатно мање.

Кључни трик: стална температура

Највећа грешка је палити и гасити климу. Када је стално укључујете и искључујете, уређај троши више енергије да поново достигне жељену температуру. Рјешење је да подесите стабилну температуру (око 22°Ц) и пустите климу да ради у континуитету. Тако троши минимално, јер одржава топлину умјесто да је стално изнова ствара.

Како да простор буде још топлији уз мању потрошњу

Затворите врата и прозоре – клима грије ефикасно само када нема промаје.

Користите завјесе или ролетне – спречавају губитак топлоте кроз стакла.

Редовно чистите филтере – запрљани филтери повећавају потрошњу и смањују учинак.

Комбинујте са тепихом или завјесама од дебљег материјала – просторија се брже загрева и дуже задржава топлоту.

Када клима није довољна

Ако живите у старој, лоше изолованој кући, клима може бити само дио рјешења. Добра изолација и затварање топлотних мостова додатно смањују трошкове. У том случају, клима постаје најефикаснији савезник.

Закључак: гријање помоћу климе као паметан избор

Ако желите да смањите рачун за струју и да Вам дом буде топао без стреса, гријање помоћу климе је рјешење које вриједи усвојити. Трик је једноставан – стабилна температура и мале навике које чине велику разлику.

