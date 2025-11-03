Два чаја која је најбоље пити ујутру за детоксикацију и лакше мршављење

Извор:
Индекс
03.11.2025
08:46
Коментари:0
Многи људи почињу дан кафом, али стручњаци кажу да су одређени биљни чајеви бољи избор ако желите да стимулишете варење, елиминишете вишак течности и убрзате метаболизам.
Ујутру, када је тијело најспремније за природно чишћење, испијање правог чаја може помоћи у елиминацији токсина и смањењу надимања. Поред тога што пружају осјећај топлине и енергије, биљни чајеви са правим састојцима могу олакшати губитак тежине и допринети здравијем почетку дана.
Према ријечима нутрициониста, најважније је бирати напитке који подржавају јетру и систем за варење, јер ови органи играју кључну улогу у детоксикацији. Два чаја се посебно истичу по својим ефектима. Редовно конзумирање ових напитака може помоћи у уравнотежењу тијела, смањењу надимања и побољшању осјећаја током цијелог дана.
Зелени чај
Зелени чај је познат по високом садржају антиоксиданата, посебно једињења EGCG, које помаже у разградњи масти и убрзава метаболизам. Када се пије ујутру, повећава енергију без наглих скокова и пада нивоа шећера у крви, што га чини одличном замјеном за кафу. Такође, његова блага диуретичка својства помажу тијелу да се ријеши вишка течности, што доприноси осјећају лакоће и мање надимања.
Сцена
Он је заувијек напустио Елиту 9! Такмичари синоћ остали затечени
Стручњаци истичу да редовно пијење зеленог чаја може побољшати осјетљивост на инсулин и смањити оксидативни стрес, што додатно подржава процес мршављења. Иако се може пити током цијелог дана, најбоље га је конзумирати ујутру, на празан стомак или уз лагани доручак, како би тијело могло најбоље искористити његове активне супстанце.
Чај од ђумбира
Ђумбир је познат по својим антиинфламаторним својствима, као и по способности да стимулише варење и убрза метаболизам. Топла шоља овог чаја ујутру помаже да се пробуди тијело, стимулише циркулација и смањи осјећај тромости. Поред тога, ђумбир природно смањује апетит, што га чини идеалним савезником за оне који желе да смање унос калорија.
Савјетници напомињу да чај од ђумбира такође може помоћи у смањењу надимања и уравнотежењу цревне микрофлоре, што додатно олакшава процес детоксикације. Најбоље га је пити свјеже припремљеног - од комада свјежег корена ђумбира преливеног врућом водом, уз додатак лимуна или меда по жељи.
Дакле, ови чајеви су једноставни, али моћни јутарњи савезници за природну детоксикацију и лакши губитак тежине. Укључивањем ових напитака у нашу дневну рутину, можемо подржати своје тијело у здравом ритму и започети дан са више енергије и лакоће.
Економија
Компанија Ворен Бафета у готовини има рекордних 381 милијарду долара
Међутим, стручњаци савјетују да особе са крвним притиском, срчаним или варењем треба да буду опрезне са количином ова два чаја. Зелени чај садржи кофеин, па се не препоручује да га пијете у великим количинама, чак ни касно поподне, док ђумбир може изазвати нелагодност код особа са осјетљивим желуцем или рефлуксом. Уколико имате било каквих питања, најбоље је да разговарате са својим љекаром прије редовне конзумације.
(индекс)
Република Српска
58 мин0
Република Српска
50 мин0
Сцена
49 мин0
Економија
1 ч0
Савјети
16 ч0
Савјети
17 ч0
Савјети
17 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
09
12
08
59
08
54
08
51
08
49
Тренутно на програму