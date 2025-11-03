Он је заувијек напустио Елиту 9! Такмичари синоћ остали затечени

Извор:
Телеграф
03.11.2025
08:42
Коментари:0
Синоћ је Задругу 9 Елиту напустио Бранко Живић.
У изолацији су јуче били номиновани такмичари и то: Урош Станић, Бранко Живић, Мики Дудић и Лука Вујовић. Водитељ Дарко Танасијевић је отишао до њих и одвео их у дискотеку.
Након тога им је тако представио правила игрице Великог шефа, међутим како нису пратили правила игрице, водитељ је поништио игрицу.
- Најмање одсто гласова гледалаца има особа која напушта Елиту овог јутра. Елиту, одлуком гледалаца, напушта Бранко - саопштио је Дарко, а такмичари су остали збуњени.
Душица Јаковљевић угостила је у студију избаченог Бранка Живића, који је овом приликом открио због чега се није заљубио у Задрузи 9 Елити.
- Шта се десило са том потрагом за невином у Елити - питала је Душица.
- Тешка прича, све су тамо дјевојке... Нисам ни био пијан, попио сам само једно пиво тамо - рекао је Бранко.
Подсјетимо, прошле недјеље Елиту је заувијек напустио Младен Стојановић Пикси.
(Телеграф)
Сцена
50 мин0
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
08
59
08
54
08
51
08
49
Тренутно на програму