Пеђа Јовановић проговорио о трауматичним сценама са наступа

Извор:
АТВ
03.11.2025
08:11
Пјевач Пеђа Јовановић, познат по енергичним наступима и великом броју одржаних свирки широм региона, једном приликом је проговорио о непријатним ситуацијама које су се дешавале током његових наступа.
Непријатне сцене, како каже, најчешће подразумијевају свађе, физичке обрачуне или прекид атмосфере, али упркос свему, увијек је успијевао да смири тензије и поврати контролу над ситуацијом.
“Ја свакако гледам ако се било каква ситуација деси, да је неко мало више попио, па је захтевнији. Рецимо нисмо му отпјевали пјесму на вријеме или хоће одмах, а прије њега има пет наручених. Знам да смирим ситуацију, напорно јесте и треба имати челичне живце и углавном сам хендловао то како треба. Дешавало се да неко пријети да хоће да ме бије ако му не отпевам одмах пјесму, али то се рјешава, кажем „Брате, смири се, коју хоћеш пјесму?“. Избјегавам максимално те ситуације”, испричао је Пеђа.
Тада је Јовановић открио и да је сам себи увијек био највећа подршка током тешких ситуација.
“Највећа подршка дефинитивно сам сам себи. Кад нико не вјерује у мене, ја вјерујем и мислим да ћу све да изгурам”, истакао је он недавно за Гранд.
