Logo

Цеца се огласила након непријатности у Сјеверној Македонији

Извор:

Мондо.рс

02.11.2025

20:56

Коментари:

0
Цеца се огласила након непријатности у Сјеверној Македонији
Фото: Printscreen

Светлана Цеца Ражнатовић доживјела је непријатност током концерта у Велесу, Сјеверна Македонија, када је грешком подигла бугарску заставу.

Публика је реаговала звиждуцима и узвицима незадовољства, што је навело пјевачицу да одмах спусти заставу и упути извињење македонском народу.

цеца-бугарска застава

Сцена

Цеца огрнула бугарску заставу у Сјеверној Македонији: Публика звиждала, мреже се усијале

Читав инцидент брзо је постао тема на друштвеним мрежама, гдје су мишљења подијељена – док су неки подржали Цецу, други су осудили њен поступак. Марко Ђедовић, новинар, ријалити учесник и дугогодишњи пријатељ Светлане Цеце, коментарисао је ситуацију на Инстаграму ријечима:

"Што се злих језика тиче, имам да поручим само једно: Знате шта је горе од наногице? Немати је а живјети као да је имаш."

Подијели:

Таг:

Светлана Цеца Ражнатовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић сазнао име ривала у Атини!

3 ч

0
Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

Сцена

Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

2 д

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Лажни концерт Цеце у Сарајеву изазвао буру

1 седм

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'' због Цеце Ражнатовић

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'' због Цеце Ражнатовић

2 седм

0

Више из рубрике

Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

Сцена

Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

3 ч

0
Водитељка Пинка данас се није појавила у емисији: Откривено шта се десило!

Сцена

Водитељка Пинка данас се није појавила у емисији: Откривено шта се десило!

3 ч

0
Миломир Марић послије отказа основао фирму, враћа се Ћирилица?

Сцена

Миломир Марић послије отказа основао фирму, враћа се Ћирилица?

5 ч

0
Ненад Кнежевић удаје кћерку: Свима нам је драго јер ће да озваниче везу

Сцена

Ненад Кнежевић удаје кћерку: Свима нам је драго јер ће да озваниче везу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

59

Борац у финишу славио против Слоге

21

51

У другом кругу избора у Сјеверној Македонији води ВМРО - ДПMНЕ

21

39

Јамал погодио послије два мjесеца у ЛаЛиги – Барса рутински

21

34

Централне вијести 02.11.2025.

21

28

Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner