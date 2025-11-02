Цеца се огласила након непријатности у Сјеверној Македонији

Извор:
Светлана Цеца Ражнатовић доживјела је непријатност током концерта у Велесу, Сјеверна Македонија, када је грешком подигла бугарску заставу.
Публика је реаговала звиждуцима и узвицима незадовољства, што је навело пјевачицу да одмах спусти заставу и упути извињење македонском народу.
Читав инцидент брзо је постао тема на друштвеним мрежама, гдје су мишљења подијељена – док су неки подржали Цецу, други су осудили њен поступак. Марко Ђедовић, новинар, ријалити учесник и дугогодишњи пријатељ Светлане Цеце, коментарисао је ситуацију на Инстаграму ријечима:
"Што се злих језика тиче, имам да поручим само једно: Знате шта је горе од наногице? Немати је а живјети као да је имаш."
