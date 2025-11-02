Logo

Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

02.11.2025

20:01

Новинар и водитељ, Миломир Марић, послије 18 година рада на Хепи телевизији одлучио је да напусти ову кућу, а исти потез повукла је и његова дугогодишња колегиница Катарина Корша.

Миломир Марић је 30. октобра посљедњи пут водио Јутарњи програм на Хепију, након чега је напустио срећну телевизију.

Он је оставио неизбрисив траг у домаћим медијима, па се многи питају гдје ће наставити каријеру.

Све до сада водитељ није желио да открива, а онда се на Инстаграму појавила најава која је изненадила све.

Nutela

Свијет

Криза на тржишту љешњака, испашта Нутела

"Свијет се мијења из дана у дан — али ми знамо шта се стварно догодило.

‘Дан на дан’ — информативна емисија која не губи смисао за хумор ни кад истина заболи.

Миломир Марић и Катарина Корша – двоје водитеља који не знају да заћуте кад сви други ћуте.

Актуелно, духовито, саркастично, али увијек истинито.

‘Дан на дан’ – јер није сваки дан исти дан", пише у најави.

Milomir Marić

Коментари (0)
