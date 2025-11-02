Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

Извор:
Новинар и водитељ, Миломир Марић, послије 18 година рада на Хепи телевизији одлучио је да напусти ову кућу, а исти потез повукла је и његова дугогодишња колегиница Катарина Корша.
Миломир Марић је 30. октобра посљедњи пут водио Јутарњи програм на Хепију, након чега је напустио срећну телевизију.
Он је оставио неизбрисив траг у домаћим медијима, па се многи питају гдје ће наставити каријеру.
Све до сада водитељ није желио да открива, а онда се на Инстаграму појавила најава која је изненадила све.
"Свијет се мијења из дана у дан — али ми знамо шта се стварно догодило.
‘Дан на дан’ — информативна емисија која не губи смисао за хумор ни кад истина заболи.
Миломир Марић и Катарина Корша – двоје водитеља који не знају да заћуте кад сви други ћуте.
Актуелно, духовито, саркастично, али увијек истинито.
‘Дан на дан’ – јер није сваки дан исти дан", пише у најави.
