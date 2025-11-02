Logo

Ненад Кнежевић удаје кћерку: Свима нам је драго јер ће да озваниче везу

Извор:

Курир

02.11.2025

16:35

Коментари:

0
Ненад Кнежевић удаје кћерку: Свима нам је драго јер ће да озваниче везу
Фото: Youtube screenshot/RTS Zabava

Ненад Кнежевић Кнез открио да ће се његова ћерка удати у мају или у јуну сљедеће године, али прије тога ће му бити гошћа на концерту.

Ненад Кнежевић Кнез увелико спрема свој солистички концерт , а сада је проговорио о дугогодишњој каријери, својим почецима, а открио је и да ће се његова ћерка Ксенија Кнежевић, која је стекла популарност као чланица групе Хуррицане, ускоро удати.

Увелико се спрема за концерт

- Остало је мало више од мјесец дана до концерта, али то прође метеорском брзионом. Почео сам да се спремам и то није једноставан задатак, 33 године каријере сумирати није лако. Пуно хитова и пјесама, али све то уклопити, позвати људе са којима сам сарађивао јер су ми пријатељи, направити ту градацију и све подићи продукцијски на озбиљан ниво и направити емотивни ролеркостер. То је једна добра журка, деведесете, баладе, биће за сваког по нешто. Ја сам урадио нови албум "Финале", Сергеј је умјешао прсте, а три сарадника су радили текстове.

knez pjevac

Сцена

Преминула мајка Ненада Кнежевића Кнеза

Све пјесме су живе и више су за неки период љета, а ја сам пролонгирао рад на албуму, па ће људи сада слушати љетње пјесме у овом периоду. Изаћи ће свих осам пјесама до мог концерта - рекао је Кнез у емисији "Премијера-Викенд специјал" и наставио:

За Цецу сам писао дивне пјесме, видјећете глумце са којима сам сарађивао, сви ће бити на концерту, не као гости, али биће. Не могу да откријем јер не би било изненађења, концерт ће бити спектакуларан и ко год да буде дошао неће се покајати. Ксенија и ја смо спремили нешто посебно за концерт, није је било дуго јер је одлучила да направи паузу, вратиће се кад осјети потребу. Спрема се свадба крајем маја или почетком јуна, свима нам је драго јер хоће то да озваниче.

У основној школи имао бенд

Он се присјетио почетка каријере.

- Први наступ сам имао са шест година, тако је и Ксенија кренула. Она је наступала на дјечјим фестивалима, а послије је кренула и са бендом. Ја сам почео као дјете, а касније сам у основној школи имао бенд, тада смо почели да правимо прве пјесме. Ми смо радили по шест мјесеци на приморју гдје сам се калио.

Ksenija

Сцена

Ксенија Кнежевић: Разболела сам се јер сам проблеме гурала под тепих

Са пјесмом "Ти си као магија" скренуо сам пажњу на себе, а онда је изашао и албум, па је кренуло лудило и популарност регионално. Мене су слушали у Босни, Хрватској и Македонији, било је наступа и турнеја и у дијаспор -рекао је Кнез и испричао анегдоту са Сергејом Ћетковићем:

Сергеј Ћетковић излетио из ормара

- Скоро је постао виралан снимак са концерта он ме препао и излетао је из ормара, препао је и Леонтину и Ивана Босиљчића. Имамо пуно догађаја и дивне енергије на тим нашим дружењима.

(курир)

Подијели:

Тагови:

Ksenija Knežević

Ненад Кнежевић Кнез

kćerka

udaja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коса вам појачано опада? Доктор открива када је то заправо нормално

Савјети

Коса вам појачано опада? Доктор открива када је то заправо нормално

1 ч

0
Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

Фудбал

Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

2 ч

0
Изетбеговић: ОХР мора остати, Додик мора отићи

БиХ

Изетбеговић: ОХР мора остати, Додик мора отићи

2 ч

3
Њемачка: Ухапшен Сиријац због планирања џихадистичког напада

Свијет

Њемачка: Ухапшен Сиријац због планирања џихадистичког напада

2 ч

0

Више из рубрике

Дарко Лазић чека превоз: '' Прешао сам на аутобусе''

Сцена

Дарко Лазић чека превоз: '' Прешао сам на аутобусе''

7 ч

2
Ђина Џиновић поново у центру пажње

Сцена

Ђина Џиновић поново у центру пажње

22 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић показао ожиљак послије саобраћајке

1 д

0
Позната Српкиња са шеиком милионером има четворо дјеце, први пут показала кћерку

Сцена

Позната Српкиња са шеиком милионером има четворо дјеце, први пут показала кћерку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

12

Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу

18

07

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

17

48

Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

17

47

Венеција изградила мост до острва са гробом Игора Стравинског

17

41

Како ће људи изгледати 2050. због превише гледања у екране? Управо овако (ФОТО)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner