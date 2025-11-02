Ненад Кнежевић удаје кћерку: Свима нам је драго јер ће да озваниче везу

Извор:
Ненад Кнежевић Кнез открио да ће се његова ћерка удати у мају или у јуну сљедеће године, али прије тога ће му бити гошћа на концерту.
Ненад Кнежевић Кнез увелико спрема свој солистички концерт , а сада је проговорио о дугогодишњој каријери, својим почецима, а открио је и да ће се његова ћерка Ксенија Кнежевић, која је стекла популарност као чланица групе Хуррицане, ускоро удати.
Увелико се спрема за концерт
- Остало је мало више од мјесец дана до концерта, али то прође метеорском брзионом. Почео сам да се спремам и то није једноставан задатак, 33 године каријере сумирати није лако. Пуно хитова и пјесама, али све то уклопити, позвати људе са којима сам сарађивао јер су ми пријатељи, направити ту градацију и све подићи продукцијски на озбиљан ниво и направити емотивни ролеркостер. То је једна добра журка, деведесете, баладе, биће за сваког по нешто. Ја сам урадио нови албум "Финале", Сергеј је умјешао прсте, а три сарадника су радили текстове.
Све пјесме су живе и више су за неки период љета, а ја сам пролонгирао рад на албуму, па ће људи сада слушати љетње пјесме у овом периоду. Изаћи ће свих осам пјесама до мог концерта - рекао је Кнез у емисији "Премијера-Викенд специјал" и наставио:
За Цецу сам писао дивне пјесме, видјећете глумце са којима сам сарађивао, сви ће бити на концерту, не као гости, али биће. Не могу да откријем јер не би било изненађења, концерт ће бити спектакуларан и ко год да буде дошао неће се покајати. Ксенија и ја смо спремили нешто посебно за концерт, није је било дуго јер је одлучила да направи паузу, вратиће се кад осјети потребу. Спрема се свадба крајем маја или почетком јуна, свима нам је драго јер хоће то да озваниче.
У основној школи имао бенд
Он се присјетио почетка каријере.
- Први наступ сам имао са шест година, тако је и Ксенија кренула. Она је наступала на дјечјим фестивалима, а послије је кренула и са бендом. Ја сам почео као дјете, а касније сам у основној школи имао бенд, тада смо почели да правимо прве пјесме. Ми смо радили по шест мјесеци на приморју гдје сам се калио.
Са пјесмом "Ти си као магија" скренуо сам пажњу на себе, а онда је изашао и албум, па је кренуло лудило и популарност регионално. Мене су слушали у Босни, Хрватској и Македонији, било је наступа и турнеја и у дијаспор -рекао је Кнез и испричао анегдоту са Сергејом Ћетковићем:
Сергеј Ћетковић излетио из ормара
- Скоро је постао виралан снимак са концерта он ме препао и излетао је из ормара, препао је и Леонтину и Ивана Босиљчића. Имамо пуно догађаја и дивне енергије на тим нашим дружењима.
