Позната Српкиња са шеиком милионером има четворо дјеце, први пут показала кћерку

Јелена бин Драи са кћерком Асјом посјетила је Београд, а прије неколико дана заједно су се појавиле на једном јавном догађају.

Она је на Инстаграму објавила слику са насљедницом, а можемо видјети како су се дотјерале за ову прилику. Обје су носиле црне, елегантне тоалете.

Иако је свако ко се нашао ту имао прилику да их види, Јелена бин Драи је својој малољетној кћерки на фотографији ипак сакрила лице, тако што је ставила емоџи у облику црвеног срца.

- Та ноћ је била један од оних тренутака који остају у сјећању, а најбољи дио је био имати кћерку поред себе. Она је моје најпоносније достигнуће - најљепша ствар коју сам икада створила - написала је Јелена бин Драи.

Подсјетимо, Јелена бин Драи својевремено је открила због чега дјеци није дала српска имена.

- Моја дјеца нису из Србије, они су Емираћани, Арапи, исламске вјероисповести. У Србији отац Србин и мајка Мађарица сину не дају име Лајош, зар не? Деца су оно што им је отац - рекла је она.