Logo

Дарко Лазић показао ожиљак послије саобраћајке

01.11.2025

18:14

Коментари:

0
Дарко Лазић пјевач
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Пјевач Дарко Лазић прије нешто више од мјесец дана доживио је саобраћајну незгоду заједно са супругом Катарином, када су се враћали са једне прославе у Београду.

Њихов аутомобил тада се закуцао у градски аутобус, али су, на срећу, прошли без тежих повреда.

Лазић је том приликом задобио посјекотину на глави, а сада је објавио нову фотографију на којој се види ожиљак.

На слици, коју је направио са кћерком Срном у породичном дому у Брестачу, види се дио обријане главе и ожиљак који свједочи о посљедицама несреће.

Дарко Лазић-удес
Дарко Лазић-удес

Његова супруга Катарина недавно је проговорила о инциденту и открила да је и сама имала повреде.

''Да ли сте знале да ја нисам тренирала мјесец и по дана? Прво три недјеље нисам могла због алергије, а послије смо имали саобраћајну несрећу гдје сам имала повријеђену главу и ребро'', написала је она на Инстаграму.

Подсјетимо, Лазић је 25. септембра 2025. заједно са супругом Катарином доживио саобраћајну несрећу.

Иако је непосредно након удеса рекао да није пио, Лазић је у тренутку несреће у крви имао 1.93 промила алкохола. Нешто касније је пред камерама признао да јесте попио "неколико пића".

Darko Lazic

Сцена

Дарко Лазић постао промотер полупаних аутомобила

Дарко је након удеса морао на ушивање главе и имао је 15 копчи, док је Катарина тек након мјесец дана открила какве је повреде задобила.

''Да ли сте знале да ја нисам тренирала мјесец и по дана? Прво три недјеље нисам могла због оне алергије, а послије смо имали саобраћајну несрећу гдје сам имала повријеђену главу и ребро'', написала је Каћа на Инстаграму.

Darko Lazic

Сцена

Дарко Лазић открио детаље првог пијанства: ''Рекао сам да нећу више никад''

Пјевач је и раније више пута био актер инцидената на путу, а тешка несрећа из 2018. године код Брестача готово га је коштала живота - тада је задобио бројне преломе, био мјесец дана на апаратима и 23 дана у коми.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Дарко Лазић

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Севић слави рођендан, позван и Дарко Лазић али под овим условом

Сцена

Ана Севић слави рођендан, позван и Дарко Лазић али под овим условом

1 седм

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић тврдио да није пио прије несреће, сада окренуо причу

2 седм

0
Дарко Лазић поново сјео за волан: ''Човјек има 9 живота''

Сцена

Дарко Лазић поново сјео за волан: ''Човјек има 9 живота''

2 седм

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић изненадио одлуком двије недјеље након удеса

3 седм

0

Више из рубрике

Позната Српкиња са шеиком милионером има четворо дјеце, први пут показала кћерку

Сцена

Позната Српкиња са шеиком милионером има четворо дјеце, први пут показала кћерку

2 ч

0
Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

Сцена

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

4 ч

0
Умро легендарни грчки музичар

Сцена

Умро легендарни грчки музичар

5 ч

0
Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

Сцена

Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

56

Сјајан почетак новембра: Ове хороскопске знакове очекују срећа, успјех и богатство

19

39

Ђина Џиновић поново у центру пажње

19

38

Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

19

30

Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

19

25

Берковићи: Плодна земља, честити људи, а скоро непостојећа улагања у ову општину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner