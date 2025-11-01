Дарко Лазић показао ожиљак послије саобраћајке

01.11.2025
18:14
Коментари:0
Пјевач Дарко Лазић прије нешто више од мјесец дана доживио је саобраћајну незгоду заједно са супругом Катарином, када су се враћали са једне прославе у Београду.
Њихов аутомобил тада се закуцао у градски аутобус, али су, на срећу, прошли без тежих повреда.
Лазић је том приликом задобио посјекотину на глави, а сада је објавио нову фотографију на којој се види ожиљак.
На слици, коју је направио са кћерком Срном у породичном дому у Брестачу, види се дио обријане главе и ожиљак који свједочи о посљедицама несреће.
Његова супруга Катарина недавно је проговорила о инциденту и открила да је и сама имала повреде.
''Да ли сте знале да ја нисам тренирала мјесец и по дана? Прво три недјеље нисам могла због алергије, а послије смо имали саобраћајну несрећу гдје сам имала повријеђену главу и ребро'', написала је она на Инстаграму.
Подсјетимо, Лазић је 25. септембра 2025. заједно са супругом Катарином доживио саобраћајну несрећу.
Иако је непосредно након удеса рекао да није пио, Лазић је у тренутку несреће у крви имао 1.93 промила алкохола. Нешто касније је пред камерама признао да јесте попио "неколико пића".
Сцена
Дарко Лазић постао промотер полупаних аутомобила
Дарко је након удеса морао на ушивање главе и имао је 15 копчи, док је Катарина тек након мјесец дана открила какве је повреде задобила.
''Да ли сте знале да ја нисам тренирала мјесец и по дана? Прво три недјеље нисам могла због оне алергије, а послије смо имали саобраћајну несрећу гдје сам имала повријеђену главу и ребро'', написала је Каћа на Инстаграму.
Сцена
Дарко Лазић открио детаље првог пијанства: ''Рекао сам да нећу више никад''
Пјевач је и раније више пута био актер инцидената на путу, а тешка несрећа из 2018. године код Брестача готово га је коштала живота - тада је задобио бројне преломе, био мјесец дана на апаратима и 23 дана у коми.
Сцена
1 седм0
Сцена
2 седм0
Сцена
2 седм0
Сцена
3 седм0
Најновије
Најчитаније
19
56
19
39
19
38
19
30
19
25
Тренутно на програму