Ана Севић слави рођендан, позван и Дарко Лазић али под овим условом

Ана, која је веома блиска са бившим супругом Дарком Лазићем и његовом женом Катарином у Грандовом студију у Кошутњаку појавила се у елегантној краткој хаљини, добро расположена и орна за рад, а рођендан ће прославити након што заврши са послом у друштву својих најмилијих.

Осјећам се дивно! Волим своје рођендане, иако сам увијек у фазону као "Добро, није битно". Лијепо је. Биће моји најдражи и најближи људи, људи који су стали у ових 40 јубиларних година и који су били дио мог пута и заиста су мом срцу драги - рекла је Ана за Блиц и додала:

Свијет Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

Неостварене жеље и немам. Имам оне на глобалном нивоу које не зависе од мене, али овако личне, не. Нека све буде овако како јесте, не постоји ништа шта бих вољела да имам. Сасвим сам задовољна са оним што имам и сигурно да ће се дешавати још лијепих ствари у животу. Нисам жељна ничега јер имам све што ми треба. Имам здраву породицу, срећну, супруга којег волим и који ми је највећа подршка, моја дјеца... Ништа ми сем тога не треба.

Севићка ће направили рођенданску журку, као што је то радила и сваке године на овај дан.

- Хвала Богу има нас оволико и стално нешто славимо. Ја сам неко ко је увијек правио журке, али баш онако велике. И јако сам вољела то, увијек је морало да буде нешто спектакуларно и посебно! И тако остало све ове године . Али у задњих пар година сам и мало уморна за организацију, сада су приоритети дјечији рођендани - каже Ана.

На питање да ли ће Дарко Лазић, који јој је већ честитао на Инстаграму, доћи на рођендан и да ли ће имати возача, будући да је недавно имао и четврту саобраћајку, Ана је кроз смијех рекла:

- Дарко ће доћи на славље, али јавно кажем Каћа мора да вози. Али нема, ваљда смо завршили са тим ваљда. Нећу да кажем два пута - поручила је Ана, која се недавно присјетила тешке саобраћајке у којој је Дарко Лазић повријеђен 2018. године.

(информер)