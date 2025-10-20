Мазалица: Вукановић шампион лажних вијести и промашених најава

Извор:
СРНА
20.10.2025
14:25
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да је предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић шампион лажних вијести и промашених најава.
''Не треба трошити превише ријечи, јер њега најбоље демантује стварност. До подне се свађа са свима, у подне сам са собом, а послије подне измишља свађе тамо гдје их никада није било. И тако годинама'', рекао је Мазалица Срни.
Мазалица: Глас на изборима треба да буде порука Шмиту, Суду и ЦИК-у БиХ
Он је навео да је Вукановић главна звијезда у Сарајеву, а звијезда падалица са 1,5 одсто подршке у Републици Српској.
''Несуђени министар, увијек замало кандидат за неку важну функцију и тужна политичка појава. Не зна се ко га више искориштава - колеге из опозиције или сарајевска политичка чаршија. Да мало мање трује овај јавни простор, човјек би се искрено сажалио на његову политичку судбину'', рекао је Мазалица.
Мазалица је реаговао на изјаву Вукановића да је предсједник Милорад Додик "добио поруку да треба да испари" и да ће се повући са чела СНСД-а, а да ће странку преузети Жељка Цвијановић.
