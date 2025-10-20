Logo

Мазалица: Вукановић шампион лажних вијести и промашених најава

Извор:

СРНА

20.10.2025

14:25

Коментари:

1
Мазалица: Вукановић шампион лажних вијести и промашених најава
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да је предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић шампион лажних вијести и промашених најава.

''Не треба трошити превише ријечи, јер њега најбоље демантује стварност. До подне се свађа са свима, у подне сам са собом, а послије подне измишља свађе тамо гдје их никада није било. И тако годинама'', рекао је Мазалица Срни.

SRĐAN-MAZALICA-280925

Република Српска

Мазалица: Глас на изборима треба да буде порука Шмиту, Суду и ЦИК-у БиХ

Он је навео да је Вукановић главна звијезда у Сарајеву, а звијезда падалица са 1,5 одсто подршке у Републици Српској.

''Несуђени министар, увијек замало кандидат за неку важну функцију и тужна политичка појава. Не зна се ко га више искориштава - колеге из опозиције или сарајевска политичка чаршија. Да мало мање трује овај јавни простор, човјек би се искрено сажалио на његову политичку судбину'', рекао је Мазалица.

Мазалица је реаговао на изјаву Вукановића да је предсједник Милорад Додик "добио поруку да треба да испари" и да ће се повући са чела СНСД-а, а да ће странку преузети Жељка Цвијановић.

Подијели:

Тагови:

Срђан Мазалица

Небојша Вукановић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ана Тришић Бабић предложена за вршиоца дужности предсједника

Република Српска

Ана Тришић Бабић предложена за вршиоца дужности предсједника

2 д

3
Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

Република Српска

Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

1 д

0
Мазалица: Циљ СНСД-а стабилност Републике Српске

Република Српска

Мазалица: Циљ СНСД-а стабилност Републике Српске

2 седм

0
Мазалица: Додик показао да је спреман жртвовати функцију зарад стабилности, опозиција требала само да покаже да није гладна власти

Република Српска

Мазалица: Додик показао да је спреман жртвовати функцију зарад стабилности, опозиција требала само да покаже да није гладна власти

2 седм

4

Више из рубрике

Додик: Велика је част што је Идо Нетанјаху дошао у Бањалуку и Републику Српску

Република Српска

Додик: Велика је част што је Идо Нетанјаху дошао у Бањалуку и Републику Српску

2 ч

0
Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

Република Српска

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

2 ч

0
Ковачевић: Опозиција била помагач свих напада на институције Српске и такви нам неће држати лекције

Република Српска

Ковачевић: Опозиција била помагач свих напада на институције Српске и такви нам неће држати лекције

3 ч

0
Влада Српске оштро осудила организовање борби паса у Дервенти

Република Српска

Влада Српске оштро осудила организовање борби паса у Дервенти

3 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

16

42

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

16

40

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

16

35

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

16

24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner