Мазалица: Циљ СНСД-а стабилност Републике Српске

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истиче да је ова политичка партија одлучила да изађе на пријевремене изборе за предсједника Српске због стабилности Републике, као и укупних прилика, али и ради спречавања могућих кризних ситуација.
''Ово је најбоља одлука за Републику Српску, јер опозиција није прихватила раније закључке Народне скупштине да избори буду бојкотовани. Зато ћемо имати свог кандидата, а то је Синиша Каран'', рекао је Мазалица у подкасту Срне.
Он наглашава да се политички процеси морају водити у институцијама, а не путем друштвених мрежа.
''Очекивали смо да ће све политичке странке прихватити наш позив за формирање владе националног јединства и да ће бојкотовати изборе. Нажалост, опозиција се радовала пријевременим изборима и видјели су их као велику шансу за смјену предсједника Републике Милорада Додика. Након тога смо донијели одлуку да изађемо на пријевремене изборе'', додао је Мазалица.
Према његовим ријечима, другостепена пресуда предсједнику Републике Српске промијењена је ноћ прије изрицања.
''Пресудом нису уважени сви аргументи одбране, а суђење је обиловало кршењем Закона о кривичниом поступку. Зато је оваква пресуда била неприхватљива'', подсјетио је Мазалица.
Он је навео да се од измјена Кривичног закона БиХ, које је урадио нелегитимни Кристијан Шмит, дошло до одлуке Централне изборне комисије БиХ /ЦИК/ о престанку вршења дужности изабраном предсједнику Српске, што јесте мимо Устава.
Мазалица је оцијенио да је кршењем Устава Републике Српске прекршен уставно правни поредак БиХ, чиме је Српска стављена у дискримисан положај.
Када је ријеч о кандидату СНСД-а за предсједника Српске, Мазалица је рекао да је Каран увијек био на линији одбране Републике Српске.
''Обављао је најзначајније функције, а глас на изборима за Карана јесте шамар Шмиту, Суду БиХ и ЦИК-у. Политике СНСД-а о одбрани Републике Српске опстају и нико их не може смијенити. Када као народ покажемо да можемо артикулисати интересе и политике онда могу бити смијењени сви, али не могу сломити Српску и народну вољу која одређује правце политичког дјеловања'', каже Мазалица.
Према његовом мишењу, на изборима ће бити тестирана народна воља.
Мазалица каже да се опозиција радовала посљедицама Шмитових одлука.
''Каран је дио политике коју предводи Додик као водећи идеолог и мислилац свега што се ради посљедњих 20 година. Зато треба људима омогућити да се изјасне о свему. Очекујем да изборна кампња буде коректна, а Додик је рекао да треба да афирмишемо нашег кандидата, не да водимо кампању против кандидата СДС-а Бранка Блануше који има личне квалитете, али разговарамо о политици'', рекао је Мазалица.
Он је навео да је Каран мудар интелектуалац, човјек широких схватња који је веома аналитичан и разумије политичке процесе.
''Нама треба неко ко ће заштити Устав Републике Српске и треба да се упусти у рјешавање највеће устване кризе у БиХ. Караново мишљење је много утицало на све што смо радили свих ових година'', рекао је Мазалица.
