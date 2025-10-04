Драматичан снимак извлачења младића из запаљеног аута након трке: Гори му дуксерица, дјевојка једно понавља

Извор:
Полиција у Новом Мексику објавила је снимак на ком се види тренутак када су полицајци морали да посегну у преврнут, запаљен аутомобил како би извукли човјека након што се аутомобил у којем се налазио преврнуо током илегалне уличне трке.
Полицијска управа Фармингтона подијелила је видео снимак несреће која се догодила 26. септембра како би указали на то колико су уличне трке опасне.
Надзорне камере снимиле су како бијели седан лети низ пут, прије него што је закачио бочну страну другог возила у покрету.
То је било довољно да се аутомобил окрене за скоро 90 степени, судари са паркираним аутомобилом и преврне на оближњем паркингу.
Експлодирало је при удару док су унутра била два мушкарца, саопштила је полиција.
Док се све ово одвијало, друго возило марке Тојота, за које полиција тврди да је учествовало у трци, виђено је како јури за срушеним аутомобилом и зауставља се тик уз њега.
Полицајци су одмах стигли на лице мјеста јер су били свјесни да се тамо одржава илегална трка и покушали су да зауставе бели аутомобил, који им је побјегао.
Снимци с полицијских камера приказују полицајца како одвлачи дјевојку даље од запаљеног аутомобила док је говорила својој пријатељици: "Ухвати ме за руку! Ухвати ме за проклету руку!"
Особа која је била у возилу касније је идентификована као двадесетогодишњи мушкарац, вриштао је од бола док га је полицајац извлачио напоље.
Задњи дио његове дуксерице је горио неколико секунди прије него што је извучен из њега док је лежао на асфалту.
