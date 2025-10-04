Олуја Ејми погодила Британију и Ирску: Једна особа погинула, стотине хиљада без струје

Извор:
Танјуг
04.10.2025
09:02
Коментари:0
Најмање једна особа је погинула, а стотине хиљада домаћинстава и предузећа остало је без струје након што је олуја Ејми донијела вјетрове јачине до 145 километара на сат и обилне кише широм Велике Британије и Ирске.
У Сјеверној Ирској забиљежен је нови октобарски рекорд удара вјетра од око 148 километара на час у области Лондондери, преноси Скај њуз.
У Ирској је без струје остало око 184.000 објеката, док је у Сјеверној Ирској пријављено око 50.000 прекида у снабдијевању.
Ирска полиција потврдила је да се смрт мушкарца у четрдесетим годинама у округу Донегол повезује са невременом.
Storm Amy just before high tide in Salthill, Galway. #StormAmy #galway #ireland #windyenough pic.twitter.com/1Ds05ULCuZ— Up in the Éire (@UpInTheEire_) October 3, 2025
У тој области уведено је највише, црвено упозорење, а становницима је наложено да остану у склоништима.
Метеоролошка служба Велике Британије издала је жуто упозорење које покрива готово цијелу земљу, уз упозорења на опасне услове за вожњу, поремећаје у јавном превозу, нестанке струје и опасне таласе.
Најјачи удари вјетра регистровани су у сјеверној Шкотској и Велсу, али су јаки вјетрови и обилне падавине захватили и друге дијелове земље.
Storm Amy in Galway today 💨🌊#StormAmy #WildAtlanticWay — 𝗚𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺 (@galwaytourism) October 3, 2025
🎥 galwaytourism pic.twitter.com/g37HssXAub
Компанија "СцотРаил" саопштила је да су поједине жељезничке линије затворене, а на осталим рутама уведена ограничења брзине, док су многе школе у Сјеверној Ирској затворене од јуче поподне.
Метеоролози предвиђају да ће најгори дио олује проћи до сутра, када се очекује да се Ејми премести ка Скандинавији.
Ејми је прва именована олуја нове сезоне, а сљедеће ће носити имена Брам, Чандра и Дејв.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
50
11
48
11
46
11
31
11
31
Тренутно на програму