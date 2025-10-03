Швајцарци спасили држављанина БиХ са литице па га ухапсили!

03.10.2025
Швајцарска кантонална полиција истражује случај двојице осумњичених провалника које је у уторак увече спасила служба за ванредне ситуације Рега.
Како преносе швајцарски медији, позиви за помоћ са стрмог терена изнад станице жичаре Шлатли стигли су до запослених у Штосбану у 18:15. Позвана је полиција кантона Швиц и служба за спасавање из ваздуха Рега. Уз помоћ кабловског витла, двојица мушкараца су спасена.
Међутим, ова прича о успјешној спасилачкој акцији добила је невјероватан обрт. Након спасавања утврђено је да су двојица спашених мушкараца осумњичени за провалу у продавницу оружја у мјесту Муотаталу у ноћи између 29. и 30. септембра.
Тада је утврђено да је 25-годишњи држављанин БиХ, са пребивалиштем у Француској, илегално боравио у Швајцарској и издат му је налог за депортацију.
Други мушкарац је повријеђен и спасилачким хеликоптером је пребачен у болницу. Његов идентитет је још увек непознат, саопштила је кантонална полиција.
Заједно са јавним тужилаштвом кантона Швиц, кантонална полиција истражује да ли су ова двојица осумњичених можда одговорни и за друга кривична дјела у кантону у посљедње вријеме, пишу Независне.
