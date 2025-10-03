Шок за Србију из Вашингтона: Трамп повукао номинацију Брновића

Извор:
Марк Брновић неће бити амбасадор САД у Београду.
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа повукла је његову номинацију, наводи се у одлуци објављеној на сајту Одбора Сената САД за спољне послове.
Трамп је крајем марта номиновао Брновића за амбасадора САД у Београду.
Брновић је члан Републиканске странке и бивши државни тужилац Аризоне, познат по дугогодишњој каријери у правосуђу и политичком ангажману унутар странке.
Номинација је убрзо прослијеђена Одбору Сената за спољне послове, који је надлежан за потврђивање именовања амбасадора. Ипак, Брновић се још није појавио пред члановима тог тијела, што успорава процес његовог званичног потврђивања.
Тренутно, Сједињене Државе немају амбасадора у Београду од јануара ове године, када је Кристофер Хил напустио ову позицију. Његов одлазак поклопио се са повратком Доналда Трампа у Бијелу кућу, што је оставило дипломатску празнину.
