Logo

Шок за Србију из Вашингтона: Трамп повукао номинацију Брновића

Извор:

АТВ

03.10.2025

21:15

Коментари:

0
Шок за Србију из Вашингтона: Трамп повукао номинацију Брновића
Фото: Танјуг/АП

Марк Брновић неће бити амбасадор САД у Београду.

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа повукла је његову номинацију, наводи се у одлуци објављеној на сајту Одбора Сената САД за спољне послове.

Трамп је крајем марта номиновао Брновића за амбасадора САД у Београду.

Повучена номинација Марка Брновића
Повучена номинација Марка Брновића

Брновић је члан Републиканске странке и бивши државни тужилац Аризоне, познат по дугогодишњој каријери у правосуђу и политичком ангажману унутар странке.

Номинација је убрзо прослијеђена Одбору Сената за спољне послове, који је надлежан за потврђивање именовања амбасадора. Ипак, Брновић се још није појавио пред члановима тог тијела, што успорава процес његовог званичног потврђивања.

Тренутно, Сједињене Државе немају амбасадора у Београду од јануара ове године, када је Кристофер Хил напустио ову позицију. Његов одлазак поклопио се са повратком Доналда Трампа у Бијелу кућу, што је оставило дипломатску празнину.

Подијели:

Тагови:

Марк Брновић

Америка

Доналд Трамп

američki ambasador

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Више од милион америчких војника не прима плату због обуставе рада владе

Свијет

Више од милион америчких војника не прима плату због обуставе рада владе

2 ч

0
Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

Свијет

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

2 ч

0
Удар на Фон дер Лајен: Буџет ЕУ пред колапсом?

Свијет

Удар на Фон дер Лајен: Буџет ЕУ пред колапсом?

3 ч

0
Луфтханса пред штрајком! Незадовољни пилоти се буне због пензионих планова компаније

Свијет

Луфтханса пред штрајком! Незадовољни пилоти се буне због пензионих планова компаније

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Паф Диди осуђен на 4 године затвора

22

57

Швајцарци спасили држављанина БиХ са литице па га ухапсили!

22

48

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

22

48

Минхенски аеродром поново затворен због дронова

22

33

Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner