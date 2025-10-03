Луфтханса пред штрајком! Незадовољни пилоти се буне због пензионих планова компаније

03.10.2025
17:59
Коментари:0
Пилоти њемачког авио-гиганта Луфтханса и њене транспортне филијале Луфтханса Карго запријетили су штрајком због планова око пензија који су предмет жестоких и неуспјешних преговора са управом компаније.
Моћни синдикат Кокпит Асоцијација који заступа чак 10.000 пилота свих њемачких авиокомпанија, објавио је посљедњег дана септембра да је од чланова добио снажан мандат за наставак борбе.
Бројке говоре саме за себе: на гласању је учествовало 90% пилота Луфтхансе, од којих је 88% стало иза преговарачког одбора. У Луфтханса Карго одзив је био још јачи: 95% пилота гласало је, а од тог броја 96% подржало синдикални мандат, наводи Аеротиме.
''Резултат је снажан сигнал јединства наших чланова. Пилоти јасно стоје иза својих захтјева и одбора“, изјавио је предсједник синдиката Кокпит Асоцијација Андреас Пинеиро, додајући захвалност свима који су изашли на гласање.
Гласање је отворено 12. септембра, након што су послије седам рунди преговора разговори потпуно пропали. Како наводи синдикат, кључни камен спотицања био је - пензиони план. Арне Карстенс, портпарол преговарачког одбора синдиката, био је директан:
''Пензионо осигурање је основни стуб животног планирања за пилоте – једнако важно као и државна пензија. Очекујемо да Луфтханса озбиљно схвати сигнале сопствене радне снаге и коначно представи понуду која се може узети у разматрање.“
У синдикату поручују да сада, када је гласање завршено, имају чврсто овлашћење да предузму све мјере, укључујући и радикалне акције као што би био штрајк, ако буде потребно.
Вриједи подсјетити да је Кокпит Асоцијација још 2023. основала преговарачку комисију како би објединио интересе свих пилота унутар Луфтханса Групе.
(Аеро.рс)
