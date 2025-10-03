Logo

Жири у Звездама Гранда у клинчу: Сукобила се Кеба и Ђорђе Давид

Извор:

Блиц

03.10.2025

17:33

Коментари:

0
Жири у Звездама Гранда у клинчу: Сукобила се Кеба и Ђорђе Давид
Фото: Youtube screenshot

Нова сезона музичког такмичења Звезде Гранда наступила је поново са новим расправама жирија.

Иако се чини да је међу свима све потаман, често долази до мимоилажења мишљења.

Сада су у центру пажње били Драган Којић Кеба и Ђорђе Давид који су се сукобили пред камерама, тако да су остали чланови жирија морали да их смирују.

Све је почело током гласања и коментарисања кандидата, када је Ђорђу није допао Кебин став, па је поручио:

- Пусти ове празне приче. Овде нико није позван да би ти рекао да оне имају празне приче. Дај, буди озбиљан.

На његове ријечи надовезала се и Снежана Ђуришић, која је добацила:

-Не, Кебо, стварно си претјерао. Ипак, Кеба није желио да се повуче и одлучно је бранио своје ставове, што је додатно изнервирало Ђорђа Давида.

- Извини се, буди човјек па се извини - рекао је рокер, али је Кеба остао при свом ставу.- Извини се ти женама - одговорио му је Којић.

Док су се страсти међу колегама распламсавале, Дара Бубамара је све посматрала са осмијехом, истичући да јој је читава ситуација била смијешна.

–Мени је ово таква лимунада, кунем ти се. Ја сам шокирана – рекла је Дара, док је Цеца Ражнатовић подржавала тврдећи да су многе колеге прелазиле границу.

- Овдје су такве увреде падале да ово што прича Кеба је бенигно, тако да не драмите више - закључила је Цеца.

