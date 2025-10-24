Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

24.10.2025
23:02
Коментари:0
Бечка полиција саопштила да је спровела велику акцију против организоване препродаје наркотика и том приликом ухапсила држављанку Србије (44), која је са још два сународника из стана продавала дрогу.
Како преносе медији, полицијаци Јединице за контролу уличног криминала (ЕГС) ухапсили су једну жену (44) и два мушкарца из Србије (33, 34) код којих је у стању пронађено више килограма наркотика.
Портпаролка полиције Јулија Шик потврдила је да је у стану пронађено 2,453 кг хероина и скоро килограм кокаина, заједно са средствима за уситњавање.
ЕГС је такође преко ово троје ухапшених дошао до још једног дилера из Србије, 28-годишњака за којег се зна да је и раније препродавао дрогу.
Наука и технологија
Зуби узгајани у лабораторији постају стварност
У његовом стану пронађено је приближно 150 грама хероина, заједно са малим количинама кокаина и марихуане, као и материјал за паковање илегалних дрога. Током ове опсежне акције ЕГС-а, саслушан је 42-годишњи Аустријанац који је наводно био редовна муштерија дилера из Србије.
Сви ухапшени су притворени и њихов случај је предате јавном тужилаштву, пишу Независне.
Наука и технологија
38 мин0
Свијет
45 мин0
Република Српска
46 мин1
Кошарка
1 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
59
22
52
22
51
22
34
Тренутно на програму