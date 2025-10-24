Logo

Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу

Извор:

Телеграф

24.10.2025

22:34

Коментари:

0
Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу
Фото: Printscreen/X/FantomBeograda

Кошаркаши Партизана поново у спектакуларној атмосфери играју меч у Евролиги, а тако је и на мечу против Париза.

Гробари су на почетку меча истакли велики транспарент на којем је била порука за недавно преминулог генерала Небојшу Павковића.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Хроника

Одређен притвор Амиру Пашићу Фаћи

"Генерал Небојша", писало је на великој тробојци у бојама српске заставе која је истакнута на трибини Гробара.

Послије тога, завијориле су се српске заставе, што је на неки начин кореографија посвећена генералу Небојши Павковићу и захвалност за све што је урадио за Србију током рата на Косову у Метохији 1999. године, гдје је био командант Треће армије Војске Југославије, пише Телеграф.

Погледајте како је то изгледало у видеу:

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Nebojša Pavković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Густав Петро

Свијет

Вашингтон увео санкције предсједнику Колумбије

1 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Одређен притвор Амиру Пашићу Фаћи

1 ч

0
Цијене злата прекинуле пад

Економија

Цијене злата прекинуле пад

1 ч

0
Рекли старици да јој је кћерка тешко повријеђена, па јој узели новац

Регион

Рекли старици да јој је кћерка тешко повријеђена, па јој узели новац

1 ч

0

Више из рубрике

Мафија ушла у НБА лигу

Кошарка

Мафија ушла у НБА лигу

10 ч

0
Јокић трагичар меча: Дешава се, увијек бих узео такав шут

Кошарка

Јокић трагичар меча: Дешава се, увијек бих узео такав шут

13 ч

0
Кари пресудио Јокићу и Денверу

Кошарка

Кари пресудио Јокићу и Денверу

15 ч

0
Амерички кошаркаш Џеред Батлер ново појачање Црвене звезде

Кошарка

Амерички кошаркаш Џеред Батлер ново појачање Црвене звезде

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

22

59

Зуби узгајани у лабораторији постају стварност

22

52

Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

22

51

Цвијановић: У Сарајеву би покварили и камен за купус, а камоли државу

22

34

Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner