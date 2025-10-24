Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу

Извор:
Кошаркаши Партизана поново у спектакуларној атмосфери играју меч у Евролиги, а тако је и на мечу против Париза.
Гробари су на почетку меча истакли велики транспарент на којем је била порука за недавно преминулог генерала Небојшу Павковића.
"Генерал Небојша", писало је на великој тробојци у бојама српске заставе која је истакнута на трибини Гробара.
Послије тога, завијориле су се српске заставе, што је на неки начин кореографија посвећена генералу Небојши Павковићу и захвалност за све што је урадио за Србију током рата на Косову у Метохији 1999. године, гдје је био командант Треће армије Војске Југославије, пише Телеграф.
Погледајте како је то изгледало у видеу:
Koreografija Grobara za Nebojšu Pavkovića pic.twitter.com/QvWtOhBMcx— FantomBeograda (@FantomBeograda) October 24, 2025
