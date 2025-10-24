Мафија ушла у НБА лигу

Извор:
АТВ
24.10.2025
13:10
Скандал у вези с оптужбама за илегално клађење у којем је учествовало неколико фигура тресе НБА лигу.
Најпознатије име (барем за сада) је оно тренера Портланда, а некада веома доброг кошаркаша, Чонсија Билапса, па затим играча Мајамија Терија Розира, као и некадашњег кошаркаша, а онда и помоћног тренера Кливленда, Дејмона Џонса. Њих тројица се налазе међу 31 особом коју је ФБИ ухапсио и терети их за озбиљна кривична дјела, пише Моцарт спорт.
Колико је озбиљна ситуација и колико дубоко иде цијела прича говори и то што су поменути појединци доведени у везу са самом мафијом. Прецизније речено, с члановима озлоглашене Коза Ностре и породица Бонано, Гамбина, Ђеновезе и Луће́зе, четири од пет најјачих италијанско-америчких фамилија у САД-у.
За различите криминалне активности су оптужени спортисти. Розир, који је ухапшен у четвртак ујутро у хотелу у Орланду, на Флориди, оптужен је за учешће у илегалној шеми спортског клађења користећи инсајдерске информације из НБА лиге. Као дио шеме, коцкари су користили информације које нису биле јавне да би се кладили на најмање седам НБА утакмица између марта 2023. и марта 2024. године, у којима су учествовали Шарлот Хорнетси, Орландо Меџик, Трејл Блејзерси, Лос Анђелес Лејкерси и Торонто Рапторси, наводи се у оптужници. У три од седам утакмица, играчи су се намјерно повукли из игре како би искористили опкладе коцкара.
Окривљени су „имали приступ приватним информацијама које су познавали НБА играчи или НБА тренери“, а које би вјероватно утицале на исход утакмица или учинак играча, и достављали су те информације другим саучесницима у замјену за фиксну накнаду или дио профита од клађења“, стоји у оптужници.
Билапс, који је ухапшен у Орегону, оптужен је у посебној оптужници у којој се наводи широка шема за намијештање илегалних покер партија које су подржавале мафијашке породице, саопштиле су власти. Генерални тужилац Џозеф Ночела Џуниор описао је како су сарадници њујоршких криминалних породица користили рендгенске столове и високотехнолошка контактна сочива за читање карата.
Наводна шема је намамила жртве на намјештене покер партије које су се одржавале у Хемптону, Мајамију, Лас Вегасу и Менхетну, нудећи им прилику да играју заједно с професионалним спортистима као што су Билапс и Дејмон Џонс.
„Окривљени су користили разне високо софистициране технологије за превару, од којих су неке обезбиједили други оптужени у замјену за дио прихода. Моја порука оптуженима који су данас ухапшени је сљедећа: ваш побједнички низ је завршен. Ваша срећа је понестала“, казао је Ночела.
Билапс и Розир ухапшени због нелегалног коцкања; један играо покер с мафијом, други – премало играо?!
Џонс је био дио стручног штаба ЛА Лејкерса у вријеме док је тренер био Дарвин Хем. Треба напоменути да није био плаћен за то, а дошао је у тим на препоруку никог другог до Леброна Џејмса с којим је тренирао љета 2022. године.
Откривено је да је он коцкарима давао информације када ће и коју утакмицу Џејмс да прескочи. Он о томе није знао ништа и зато није оптужен ни за каква недјела, али је његово име нежељено увучено у цијели скандал.
Треба рећи да свака тачка оптужнице носи највише 20 година затвора.
Шеф ФБИ-ја Кеш Пател објаснио је на конференцији за новинаре да је операција илегалног клађења и спортских превара трајала годинама и да је разбијање илегалне мреже обухватило 11 држава.
„Веома је једноставно. Ако сте укључени у легалну индустрију игара, немате разлога за бригу. Ако сте укључени у незаконито понашање, имате све око чега да бринете, а овај случај то доказује“, рекао је Пател.
Ко зна каква још открића носи истрага и ко би још све могао бити оптужен. Свакaко, озбиљан потрес за НБА лигу и питање: „Колико дубоко иде зечја рупа?“
