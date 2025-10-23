Јовић умало двоцифрен на отварању НБА, али умије он и боље

23.10.2025
Српски репрезентативац Никола Јовић поразом је започео сезону у НБА лиги у дресу Мајами Хита.
Бољи од тима са Флориде био је Орландо који је славио тријумф на свом паркету резултатом 125:121.
Јовић је одиграо солидно прво полувријеме, док је у другом могао и боље, па је на крају имао салдо од девет поена, три скока и једне украдене, али и три изгубљене лопте.
За 23 минута убацио је двије тројке из три покушаја, али је за два поена шутирао 0/3, док је са пенала погодио три од четири шута, преноси б92.
Норман Пауел је био најефикаснији у редовима Мајамија са 28 поена, а пратио га је Ендрју Вигинс са 18, док Бем Адебајо имао дабл дабл са 15 поена и 12 скокова.
Орландо је имао више расположених играча, јер су по 24 имали Франц Вагнер и Паоло Банкеро, а један мање је убацио Дезмонд Бејн.
Мајами наредни меч игра против Њујорк Никса у недјељу од 23.00 по средњеевропском времену.
