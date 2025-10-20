Дурент престигао Леброна по заради – где је Јокић?

Извор:
Кошаркаш Хјустона Кевин Дурент (37) попео се на прво мјесто листе играча са највећом зарадом само од уговора са клубовима.
До сада је на том мјесту био Леброн Џејмс са 583,9 милиона долара.
Дуренту је уговор са Рокетсима, двогодишњи, вриједан 90 милиона, донио и помак на лидерску позицију ове престижне листе најплаћенијих играча у историји најјаче лиге.
Закључно са новим потписом, Дурент је у каријери зарадио 598,2 милиона - само од кошарке.
Леброн, наравно, премашује ову зараду када се у обзир узму и комерцијални уговори са спонзорима, али када је новац од кошарке упитању - Дурент је сада на самом врху.
Иза овог двојца налазе се Стефен Кари (501,1 милион), Џејмс Харден (411,4), Пол Џорџ (406,2), Крис Пол (404,5), Ентони Дејвис (390), Кавај Ленард (375,7), Џими Батлер (366,1), Демијен Лилард (365,3)...
Српски кошаркаш Никола Јокић налази се на 20. мјесту ове листе са зарадом од 304 милиона долара.
