Logo

Познато зашто је НБА сензација "попила" отказ послије три сата

Извор:

Б92

18.10.2025

14:06

Коментари:

0
Познато зашто је НБА сензација "попила" отказ послије три сата

Посљедња НБА станица за Мека Мекланга била је у Чикагу – и трајала је само три сата.

Булси су потписали уговор са њим, а онда га експресно отпустили, остављајући навијаче у чуду.

Ипак, овакви краткорочни уговори су неријетка појава у предсезони НБА лиге.

Тимови често потписују, а онда и одустају од играча прије свега због развојне лиге.

Кад играч потпише такав уговор, он обично укључује 85.300 долара (за ову сезону) ако проведе најмање 60 дана са тимом који је члан "Џи" лиге.

То је користан начин за организацију да настави да развија играча који јој се свиђа, чак и ако овај нема мјеста у НБА тиму.

Ако Булси намјеравају да наставе сарадњу са њим, могао би да се придружи Винди Сити Булсима.

tejtum

Кошарка

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

Пошто Чикаго већ има 15 играча са загарантованим уговорима, те тројицу са "двостраним" аранжманима, за Мекланга нема мјеста.

Ако га желе у свом развојном тиму, Винди Сити Булси би морали да стекну његова права на повратак из Осиола Меџика.

Мекланг, иначе троструки узастопни побједник у НБА закуцавањима, прошле сезоне је одиграо само 10 минута за Орландо у НБА лиги.

У "Џи" лиги је блистао са 23 поена, 5,4 асистенције и 3,9 скокова у просеку.

Подијели:

Тагови:

НБА

Košarka

košarkaš

Чикаго

Отказ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пешић: Највећи дебакл српске кошарке није на терену

Кошарка

Пешић: Највећи дебакл српске кошарке није на терену

4 ч

0
Хорор повреда у Евролиги: Српски тренер гледао језиве сцене

Кошарка

Хорор повреда у Евролиги: Српски тренер гледао језиве сцене

6 ч

0
Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

Кошарка

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

2 д

0
Васић и Чађо: Србија је земља кошарке, има простора за напредак

Остали спортови

Васић и Чађо: Србија је земља кошарке, има простора за напредак

2 д

0

Више из рубрике

Пешић: Највећи дебакл српске кошарке није на терену

Кошарка

Пешић: Највећи дебакл српске кошарке није на терену

4 ч

0
Хорор повреда у Евролиги: Српски тренер гледао језиве сцене

Кошарка

Хорор повреда у Евролиги: Српски тренер гледао језиве сцене

6 ч

0
Звезда срушила краља у Београду

Кошарка

Звезда срушила краља у Београду

18 ч

0
Обрадовић: "Стварно ме боли кад видим како смо играли против Реала"

Кошарка

Обрадовић: "Стварно ме боли кад видим како смо играли против Реала"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

00

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

15

54

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

15

54

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

15

45

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

15

42

Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner