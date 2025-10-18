Познато зашто је НБА сензација "попила" отказ послије три сата

Извор:
Б92
18.10.2025
14:06

Посљедња НБА станица за Мека Мекланга била је у Чикагу – и трајала је само три сата.
Булси су потписали уговор са њим, а онда га експресно отпустили, остављајући навијаче у чуду.
Ипак, овакви краткорочни уговори су неријетка појава у предсезони НБА лиге.
Тимови често потписују, а онда и одустају од играча прије свега због развојне лиге.
The Chicago Bulls have waived Mac McClung just 3 hours after signing him, per @KeithSmithNBA pic.twitter.com/nCnVz82p9b— Bleacher Report (@BleacherReport) October 17, 2025
Кад играч потпише такав уговор, он обично укључује 85.300 долара (за ову сезону) ако проведе најмање 60 дана са тимом који је члан "Џи" лиге.
То је користан начин за организацију да настави да развија играча који јој се свиђа, чак и ако овај нема мјеста у НБА тиму.
Ако Булси намјеравају да наставе сарадњу са њим, могао би да се придружи Винди Сити Булсима.
Кошарка
Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!
Пошто Чикаго већ има 15 играча са загарантованим уговорима, те тројицу са "двостраним" аранжманима, за Мекланга нема мјеста.
Ако га желе у свом развојном тиму, Винди Сити Булси би морали да стекну његова права на повратак из Осиола Меџика.
Мекланг, иначе троструки узастопни побједник у НБА закуцавањима, прошле сезоне је одиграо само 10 минута за Орландо у НБА лиги.
У "Џи" лиги је блистао са 23 поена, 5,4 асистенције и 3,9 скокова у просеку.
