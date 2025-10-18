Пешић: Највећи дебакл српске кошарке није на терену

Извор:
Поред проблема на европском нивоу такмичења и доласка НБА Европе на наше просторе, постоји и гомила проблема на регионалном, али прије свега националном нивоу. Ако желимо јаку српску кошарку, потребан је српска лига, пропагира бивши селектор Светислав Пешић. Трофејни тренер свјестан је проблема у домаћем такмичењу, потенцијала који АБА лига одузима српској кошарци и недвосмислено жели то да спријечи. Ипак, вјерује - један тренер не може сам.
Селектор Пешић већ дуже времена напомиње да би јака домаћа лига могла да промијени српску кошарку. Због тога је Пешић у разговору за "Недјељник" говорио о АБА лиги као јединој регионалној лиги у Европи у којој клубови могу да играју са 12 странаца. "Испод професионалне лиге би била Прва лига, као развојна лига, са обавезом да буде пет до шест играча испод двадесет двије године. И ту лигу би водио Кошаркашки савез Србије", започео је Пешић.
"Пошто је један од предсједника водећих клубова рекао да је неуспјех репрезентације на првенству Европе био дебакл, ја само кажем да је то био само један резултатски неуспјех, као што и његов клуб и остали клубови доживљавају резултатске неуспјехе.
Највећи дебакл који се десио откад сам ја у кошарци је да на позив клубовима да им се понуди нови предлог такмичења, водећи клубови и водећи представници нису дошли на састанак. Они још не схватају величину проблема који стоји испред српске кошарке. Ето , то је - дебакл!
Они би требало да схвате да док год им је циљ кошарка ту ће да буде резултата, од оног тренутка када почну кошарку да користе за индивидуалне циљеве, за бизнис или политику, ту успјеха у кошарци неће бити. Некад се осјећам као да константно терам стијену узбрдо. Сада још више, послије толико година постајем свестан да и поред свих покушаја са моје стране, да је немогуће да све те проблеме које имамо у српској кошарци ријечи један човјек - тренер", констатовао је Пешић.
Још прије Европског првенства Светислав Пешић открио је став о националном такмичењу: "Важно је, то је најважније и то би требало да буде циљ - да Кошаркашка лига Србије прерасте у професионалну, гдје нема странаца, гдје играју наши млади кошаркаши. Требало би да она буде, прије свега, мотивација за младе таленте, потом такав систем такмичења се прави да би се млади таленат претворио у квалитет", тада је рекао за "Ужице Огласна Табла".
"О томе се говори на свим нивоима, посебно у самом врху Кошаркашке лиге Србије. Све те идеје и планове треба претворити у стварност, надамо се врло брзо у овом олимпијском циклусу", нагласио је Пешић.
Узори младим играчима су веома важни, међутим неће бити од пресудног значаја угледати се само на успјехе репрезентације Србије. Да би се до њих стигло неопходан је систем који ће развијати омладину, нагласио је селектор.
"У ове четири године до Лос Анђелеса, не подразумијевамо само ту спортске успјехе репрезентације, него да се деси и још нешто добро за нашу кошарку, да се прилагоди, да се ми сви заједно прилагођавамо на све промјене у кошарци и ван Србије и у Србији. Ми без адекватног система такмичења не можемо да очекујемо добре резултате, а камоли да правимо врхунске играче", закључио је Пешић.
