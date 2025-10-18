Logo

Хорор повреда у Евролиги: Српски тренер гледао језиве сцене

18.10.2025

Хорор повреда у Евролиги: Српски тренер гледао језиве сцене
Фото: Printscreen/X/skweektv

Кошаркаши Ефеса доживјели су убједљив пораз на домаћем терену у мечу против Панатинаикоса (95:81), али је изгубљена утакмица најмањи проблем за српског тренера Игора Кокошкова и турски тим.

Приликом једног доскока у нападу Ефеса, незгодну повреду доживио је Јоргос Папајанис који ће сада сасвим сигурно дуже вријеме бити ван терена.

Послије доскока Папајанис се срушио на земљу, а затим су га уплаканог и очајног изнијели са терена.

богдановиц

Кошарка

Богдан Богдановић се опет повриједио

По завршетку меча, Игор Кокошков говорио је о поразу свог тима, али и непланираним ситуацијама које су га задесиле.

- Несрећна ноћ за Ефес. Од самог почетка, у прва два минута, изгубили смо нашег најконстантнијег играча ове сезоне, Османија, и нашег стартног центра. То је промијенило утакмицу. Тренери кажу да треба да играте онако како тренирате, а ми не тренирамо тако - рекао је Кокошков, па додао да Папајаниса чека дужа пауза:

Лука Вилдоза и Милица Тасић

Кошарка

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

- Други ће морати да добију прилику. Имамо Џонса. Поарије је био један од најдоминантнијих центара, изгубили смо га, стање Папајаниса не изгледа добро. Морамо се реорганизовати, можда ћемо играти са једним високим играчем. Шмиц сада мора да игра на "петицу". Морамо се прилагодити. Имамо велика очекивања и мој посао је да пронађем рјешење, наставио је тренер Ефеса и додао о могућем трансферу: Рано је за то.

За крај је закључио сљедеће:

- Утакмица је завршена прије сат времена. Имамо велика очекивања. Имамо играче који нам се свиђају и морају да дају све од себе да побиједимо. Нисмо тим који развија таленте, ми смо Ефес. Желимо побједе, ништа друго. Проучићемо све опције. Држаћемо наше опције отвореним.

Погледајте и ви како је изгледала ситуација у којој се повриједио Јоргос Папајанис:

