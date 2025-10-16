Обрадовић: "Стварно ме боли кад видим како смо играли против Реала"

Извор:
Тренер Партизана Жељко Обрадовић говорио је пред дуел са Басконијом у 5. колу Евролиге.
Партизан у петак од 20.45 игра у Виторији против шпанске екипе, а на мегдан јој стиже послије пораза од Реала у Мадриду.
"Имали смо састанак у хотелу на коме смо гледали прво полувријеме против Реала. Нешто мање времена смо посветили Басконији. То је тим који воли да игра у транзицији, дају велики број поена, али и примају велики број поена. Шут за три и скокови су доминанти, сви шутирају и то је најважнија ствар. То је нека тактика, али је она сада најмање важна. Наш приступ утакмици је битан и да играчи схвате да агресивност мора да буде на другом нивоу и да морамо да будемо паметнији у фази напада. Играчи су тога свјесни, зато смо имали дуг састанак, они су пре овог тренинга били у теретани на њихову жељу", рекао је Обрадовић за Моцарт спорт.
Како каже, његов тим мора да се потруди, јер успјех неће доћи на поклон.
"То је наш живот, мени некада буде жао што неке ствари морам да понављам играчима. Ако нешто желиш да урадиш, мораш мало да се мучиш и да покажеш да ти је стало, мене то стварно боли када екипа за четвртину прими 28 поена и направи један фаул и то на шуту. А онда смо наставили тако, па направимо намјеран фаул. То су ненормалне ствари. Ја треба да се вратим на оно колико је људи дошло из Београда и из Европе да прати утакмице у Мадриду и Виторији. То мора да буде мотив, мора и играчима. Не сме утакмица да личи на ону из Дубаија. Нема ништа без борбе, ако ниси спреман да помогнеш некоме, јер ово је игра пет на пет, а не један на један".
Открио је и да се кошаркашима прије пута у Виторију јасно обратио.
"Разговорам онако како читав живот то радим. Директно. Немам шта да тапшем некога ако то није заслужио. Сви они то знају и свјесни да је то мој посао. Ако ја гледам кроз прсте онда можемо да будемо само посљедњи".
Иако је Партизан лоше почео против Реала, вратио се у посљедњој дионици и пришао на минус 4.
"Није само пет минута против Реала, него и против Арманија и Ефеса. Играчи знају да имају квалитет, морамо да кренемо од сваког појединца и зашто неки играчи нису увијек скоцентрисани. Ова лига је чудо, толико је изједначена да свака побједа прави разлику".
Обрадовић очекује реакцију против Баскноније.
"Немам времена, пратим резултате, али нека се свако бави својим проблемима. Желим да видим реакцију. Има и Басконија проблема, али како год, очекује нас тим који ће максимално да игра, довољан је примјер што су прије пет дана окренули 20 разлике против Реал Мадрида", поручио је Обрадовић.
