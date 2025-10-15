Logo

Партизан се касно пробудио: Црно-бијели поражени у Мадриду

Извор:

АТВ

15.10.2025

22:39

Коментари:

0
Партизан се касно пробудио: Црно-бијели поражени у Мадриду

Кошаркаши Партизана поражени су од мадридског Реала у четвртом колу Евролиге резултатом 93:86.

Партизан је играо веома лоше током три и по дионице, али је у посљедњим минутима успио да истопи огромну предност ривала и готово уведе меч у неизвесну завршницу.

Имали су црно-бијели само четири поена заостатка на два минута до краја меча, иако су током финалног квартала губили са чак 19 поена.

Ипак, Партизан није имао довољно добра рјешења ни у одбрани ни у нападу па су домаћи успјели да сачувају вођство и остваре побједу.

Мадриђани су већ у првој дионици имали двоцифрену предност, а она је до полувремена константно расла и износила 19 поена послије 20 минута игре.

Најефикаснији у екипи Жељка Обрадовића је био Паркер са 23 поена, Маринковић је додао 13, а Остеровски 11.

Реал је предводио Таварес са 19 поена, а Лајлс је постигао 15.

Подијели:

Таг:

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Расел Вестбрук има нови клуб!

Кошарка

Расел Вестбрук има нови клуб!

2 ч

0
Петар Поповић облачи дрес Игокее

Кошарка

Петар Поповић облачи дрес Игокее

10 ч

0
Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

Кошарка

Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

13 ч

0
Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

Кошарка

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

22

57

Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

22

53

Ово Кејт Мидлтон ради када се камере угасе

22

46

Заказан почетак суђења за покушај рушења уставног поретка

22

45

Амиџић: Потези Бошњака учиниће Српску независном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner