Партизан се касно пробудио: Црно-бијели поражени у Мадриду

Извор:
АТВ
15.10.2025
22:39
Кошаркаши Партизана поражени су од мадридског Реала у четвртом колу Евролиге резултатом 93:86.
Партизан је играо веома лоше током три и по дионице, али је у посљедњим минутима успио да истопи огромну предност ривала и готово уведе меч у неизвесну завршницу.
Имали су црно-бијели само четири поена заостатка на два минута до краја меча, иако су током финалног квартала губили са чак 19 поена.
Ипак, Партизан није имао довољно добра рјешења ни у одбрани ни у нападу па су домаћи успјели да сачувају вођство и остваре побједу.
Мадриђани су већ у првој дионици имали двоцифрену предност, а она је до полувремена константно расла и износила 19 поена послије 20 минута игре.
Најефикаснији у екипи Жељка Обрадовића је био Паркер са 23 поена, Маринковић је додао 13, а Остеровски 11.
Реал је предводио Таварес са 19 поена, а Лајлс је постигао 15.
