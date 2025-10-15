Logo

Петар Поповић облачи дрес Игокее

Извор:

АТВ

15.10.2025

14:24

Коментари:

0
Фото: КК Икогеа

Петар Поповић нови је кошаркаш Игокее, потврдио је његов агент Мишко Ражнатовић. Поповић има 29 година, игра на позицији бека, а претходну сезону провео је у ФМП-у.

Прије тога носио је дрес подгоричке Будућности.

"Могу да потврдим да је Поповић нови играч Игокее. Преговори су се завршили синоћ и уговор је потписан прије јендо сат времена, тачније на путу од аеродома до овдје. По мени то је јендо велико појачање за Игокеу, тим прије што је домаћи играч са једним великим искуством у АБА лиги. мислим да ће много помоћи тиму и у ФИБА и ВТБ такмичењу, наравно и у АБА лиги", изјавио је Ражнатовић, који је данас учествовао на спортској конференцији "Adria Sports Conferencе" у Бањалуци.

Таг:

КК Игокеа

