Дошао са посла и пронашао мртве жену и сина: Преминули због кобне грешке мајстора

Извор:

Телеграф

15.10.2025

14:20

Коментари:

0
Фото: Pexels

Мирјем Олмез (21) и њен син Халил, стар свега 18 мјесеци, пронађени су мртви у свом стану у Аксарају у Турској. Истрага је показала да су умрли од тровања угљен-моноксидом, а трагедији је претходила грешка мајстора који је претходно застаклио терасу!

Беживотна тијела мајке и сина пронашао је Мирјемин муж и отац малишана, Мехмет Олмез. Он се вратио кући са посла око поноћи, ушао је у стан и пронашао Мирјем и малог Халила како непомично леже.

Мехмет је покушао да их пробуди, мислећи да спавају, али пошто није добио одговор, одмах је позвао хитну помоћ. Мајка и дијете превезени су у болницу, гдје је потврђено да су преминули.

Шокирани Мехмет доживио је нервни слом, због чега је и он на крају хоспитализован.

На лице мјеста убрзо су стигле екипе Одсјека за убиства и Одјељења за увиђаје Криминалистичке полиције, које су, под надзором Окружног тужилаштва у Аксарају, покренуле детаљну истрагу. Утврђено је да је у стану породице недавно застакљена тераса, у којој је остављен мали отвор за димњак плинског бојлера. Међутим, димњак није био продужен до спољашњости објекта.

Истрагом је закључено да је Мирјем укључила гријање, а угљен-моноксид, који се ослобађао сагоријевањем, прво је испунио затворену терасу, а затим продро у стан. Мајка и дијете умрли су од тровања.

Окружно тужилаштво у Аксарају наставило је истрагу, а Мирјем и мали Халил су сахрањени на градском гробљу.

Мајстор за гас Кемал Јалгин рекао је да димњаци за природни гас увијек морају бити изведени у отворени простор.

"Посјетили смо кућу и видели да, иако је тераса новоизграђена, димњак бојлера није био продужен додатним цевоводом. Нажалост, због тога смо изгубили двоје људи од тровања угљен-моноксидом. Морамо бити изузетно пажљиви у оваквим ситуацијама. Када се праве нове застакљене терасе, неопходно је консултовати гасне стручњаке како би се спријечиле сличне трагедије. Димњак мора бити спроведен напоље.

Пошто то овдје није био случај, дошло је до тровања - чак и ако бојлер ради кратко, може да изазове смрт", рекао је Јалгин.

Тагови:

Turska

пронађена тијела

Коментари (0)
