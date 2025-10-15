Ова два хороскопска знака коначно скидају терет са леђа

Извор:
Крстарица
15.10.2025
13:44
Неки периоди у животу дјелују бескрајно тешки. Као да се све уротило против вас људи, околности, па чак и вријеме. Али када космос направи заокрет, енергија се прелама нагло, али ослобађајуће.
Управо то се сада дешава за два знака Зодијака који су прошли кроз низ искушења, губитака и разочарања.
Оно што им Универзум сада доноси није награда у материјалном смислу већ мир који су дуго чекали, прилику да дишу без страха и поново осјете радост.
Јарчеви су протеклих мјесеци гурали преко граница снаге. Одговорност, обавезе, туђа очекивања све се сручило на њихова плећа. Али сада долази тренутак унутрашњег ослобађања.
Планете им поручују да више не морају све сами. Коначно ће видјети плодове свог труда, али што је важније осјетиће да могу да се ослоне на друге. Оно што их чека до краја октобра јесте мир у срцу и осјећај олакшања који су мислили да никада неће доћи.
Раковима се енергија враћа попут бумеранга. Све што су чинили из срца сада се претвара у нешто добро и стабилно. Љубав, топлина и захвалност поново улазе у њихов дом. За многе Ракове ово је крај једне дуге борбе, емотивне или породичне. Уместо туге сада долази осећај лакоће и захвалности. Осјетиће да се терет коначно спустио с рамена.
Звијезде сада шаљу поруку мира, опоравка и тихе радости. Они који су издржали сада заиста могу да се насмију.
Ако сте рођени у знаку Јарца или Рака ослушните шта вам срце говори ових дана. Звијезде кажу: Готово је сада можете да одахнете,пише Крстарица.
