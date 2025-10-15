Ово је један од најбитнијих славских обичаја: Сваки домаћин треба да га испоштује

Извор:
Крстарица
15.10.2025
13:31
Коментари:0
Једна од главних одлика српског православља, за коју не зна остали хришћански свијет, јесте крсна слава. Велики број православих вјерника слави, али добар дио њих то чини неправилно.
Готово сви ће рећи да славе онако како пише у црквеним приручницима, али је у пракси често другачије.
Сигурно сте много пута чули „на славу се не позива„. Врата куће су тог дана отворена за све. Тако је макар важило раније. Данас се усталило правило да се гости ипак зову на крсну славу и то је најчешће ужи круг породице и пријатеља односно оних код којих се и одлази истим поводом.
Само обиљежавање празника се такође мијењало током времена. Па иако обичај каже да су најважнији славски колач, вино и жито, трпезе су постале далеко раскошније, а славље понекад умије да се претвори у оно налик свадби. Једни кажу „добро је да се људи веселе“, а други да је пригодније славити у дискретнијој атмосфери.
Ипак, један од најбитнијих славских обичаја је дворење славе. Дворење је важан обичај који се везује за крсну славу. Домаћин на овај свечани дан дочекује госте и не сједа док свијећа гори. То ради из поштовања према светитељу кога слави и који је заправо главни гост.
Такође, ово су још нека правила славског бонтона којих се ваља придржавати.
Веома је важно да на славу дођете на вријеме, односно да не касните, тиме изражавате поштовање према домаћину и његовој породици али и осталим гостима. Такође, олакшавате посао домаћици која не мора у више наврата да служи цијелу трпезу. Ипак, ни ово правило се не поштује строго.
Бонтон каже да се домаћину уручује пригодан поклон попут флаше пића, док се домаћици даје цвијеће, бомбоњера или неки други практичан и адекватан дар. И знате како се каже, нити се гледа поклону у зубе нити се обраћа пажња на то колико је „раскошна“ трпеза.
